لقطات حية لمباشرة غرق طفل بعمر 10 سنوات في الأحساء

نشرت قناة الإخبارية لقطات حية لمباشرة الفرق الميدانية حادثة غرق طفل بعمر 10 سنوات في الأحساء.

غرق طفل

وقالت القناة في مقطع فيديو عبر منصة إكس: فرق الدفاع المدني والدوريات الأمنية يباشران حادثة غرق طفل بعمر 10 سنوات في الأحساء.

جهود مكثفة

وبين مقطع الفيديو جهود الفرق الميدانية للمدني والدوريات الأمنية، بينما البحث لا يزال مستمرًّا بشأن العثور على الطفل الغريق.