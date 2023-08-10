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وثق مقطع فيديو لقطات خلابة لشلالات حديقة اللافندر في الباحة بعد هطول الأمطار الغزيرة اليوم.
وبين الفيديو الذي نشرته قناة الإخبارية، جريان الشلال من شدة سقوط الأمطار وسط استمتاع الزوار، الذين حرصوا على التوافد تحت المظلات.
وتمثل حديقة اللافندر أحد أهم المواقع السياحية في منطقة الباحة، لما تتمتع به من جمال طبيعي، فضلًا عن موقعها المتميز وسط غابة رغدان الذي يشكل منتجعًا سياحيًّا ومقصدًا للأهالي والزوار من محبي الاستمتاع بالطبيعة.
تقع حديقة اللافندر والمنطقة المركزية لغابة رغدان على مساحة تجاوزت 20 ألف مترٍ مربع، وساحة مركزية بمساحة 8 آلاف مترٍ مربع ترتبط بحديقة اللافندر التي تشغل مساحة 5 آلاف مترٍ مربع.
فيديو | لقطات لشلالات حديقة اللافندر في الباحة بعد هطول الأمطار الغزيرة
#الإخبارية pic.twitter.com/Yj091cYblw
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 10, 2023