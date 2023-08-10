Icon

في ثوبه الجديد .. الدوري السعودي للمحترفين يُجمع العالم بصفقاته الخيالية Icon أكثر من 10 آلاف زيارة رقابية بقطاع الترفيه خلال النصف الأول من 2023 Icon عدو برشلونة قد يتسبب في انتقال نيمار إلى الهلال ! Icon 4 آلاف نرويجي يخلون منازلهم بسبب الفيضانات Icon الأهلي يعلن التعاقد مع البرازيلي روجير إيبانيز Icon إنذار أحمر على الباحة: أمطار غزيرة وسيول وبرد غدًا Icon لقطات خلابة لشلالات حديقة اللافندر في الباحة بعد هطول الأمطار Icon إيكواس: كل الخيارات مطروحة بشأن النيجر بما في ذلك استخدام القوة Icon كويلار غاضب من نجم الشباب بعد تأهل نادي الهلال Icon هزة أرضية بقوة 4.7 درجات تضرب شمال مصر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أحد أهم المواقع السياحية في الباحة

لقطات خلابة لشلالات حديقة اللافندر في الباحة بعد هطول الأمطار

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤١ مساءً
لقطات خلابة لشلالات حديقة اللافندر في الباحة بعد هطول الأمطار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو لقطات خلابة لشلالات حديقة اللافندر في الباحة بعد هطول الأمطار الغزيرة اليوم.

وبين الفيديو الذي نشرته قناة الإخبارية، جريان الشلال من شدة سقوط الأمطار وسط استمتاع الزوار، الذين حرصوا على التوافد تحت المظلات.

قد يهمّك أيضاً
سببان يصعبان انتقال محمد صلاح إلى دوري روشن

سببان يصعبان انتقال محمد صلاح إلى دوري روشن

تركي بن طلال يرعى انطلاق فعاليات الملتقى الثالث لوكلاء إمارات المناطق

تركي بن طلال يرعى انطلاق فعاليات الملتقى الثالث لوكلاء إمارات المناطق

وتمثل حديقة اللافندر أحد أهم المواقع السياحية في منطقة الباحة، لما تتمتع به من جمال طبيعي، فضلًا عن موقعها المتميز وسط غابة رغدان الذي يشكل منتجعًا سياحيًّا ومقصدًا للأهالي والزوار من محبي الاستمتاع بالطبيعة.

تقع حديقة اللافندر والمنطقة المركزية لغابة رغدان على مساحة تجاوزت 20 ألف مترٍ مربع، وساحة مركزية بمساحة 8 آلاف مترٍ مربع ترتبط بحديقة اللافندر التي تشغل مساحة 5 آلاف مترٍ مربع.

 

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 235 ريالاً
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ...

السوق
مواطن يحول مزرعته لمزار سياحي في بلقرن
السعودية اليوم

مواطن يحول مزرعته لمزار سياحي في بلقرن

السعودية اليوم
اصطدام هليكوبتر بمبنى في لاجوس النيجيرية
العالم

اصطدام هليكوبتر بمبنى في لاجوس النيجيرية

العالم
مانشستر سيتي يفاجئ الأهلي بتغريدة بشأن صفقة رياض محرز
الرياضة

مانشستر سيتي يفاجئ الأهلي بتغريدة بشأن صفقة...

الرياضة
جوردان هندرسون اتفاقي رسميًا
الرياضة

جوردان هندرسون اتفاقي رسميًا

الرياضة
جراحة نادرة لعلاج سمنة مريض تجاوز 200 كجم
السعودية اليوم

جراحة نادرة لعلاج سمنة مريض تجاوز 200...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في فروع بوبا للتأمين
وظائف

وظائف شاغرة في فروع بوبا للتأمين

وظائف
وظائف شاغرة في فروع شركة رتال
وظائف

وظائف شاغرة في فروع شركة رتال

وظائف