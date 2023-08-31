Icon

لقطات اقتراب سفن روسية من المياه الإقليمية البريطانية Icon وادي الدواسر الأعلى حرارة لليوم الثاني على التوالي Icon النصر: كريستيانو رونالدو الأفضل على مدى التاريخ Icon وظائف شاغرة في مجمع طباعة المصحف الشريف Icon الأسهم السعودية تغلق على انخفاض 83 نقطة Icon إكس تتيح مكالمات الفيديو على منصتها قريبًا Icon الجماهير سلاح الشباب لاستعادة التوازن Icon إتاحة وحدات سكنية ضمن القسط الميسر يبدأ من 850 ريالًا Icon أمريكي يسمم جيرانه بطريقة غير متوقعة Icon لقطات رائعة لـ القمر الأزرق العملاق حول العالم لن تتكرر قبل 14 عامًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
سيعود في عام 2037

لقطات رائعة لـ القمر الأزرق العملاق حول العالم لن تتكرر قبل 14 عامًا

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٨ مساءً
لقطات رائعة لـ القمر الأزرق العملاق حول العالم لن تتكرر قبل 14 عامًا
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

كان عشاق علوم الفلك والفضاء على موعد مع ظاهرة نادرة، حيث أظهرت لقطات رائعة القمر الأزرق العملاق النادر الذي لن يُرى مرة أخرى قبل 14 عامًا، حيث أضاء سماء الكثير من الأماكن حول العالم.

القمر الأزرق يزين سماء العالم

وشهد ظاهرة القمر الأزرق العملاق الكثير من الدول، مساء أمس الأربعاء، ومن بينها المملكة العربية السعودية، فيما وثقت عدسات الكثير من المصورين حول العالم هذه الظاهرة النادرة التي لن تتكرر قبل 14 عامًا.

قد يهمّك أيضاً
أسباب اطلاق سراح ترامب

أسباب اطلاق سراح ترامب

صدمة مُدوية لـ الهلال بشأن سافيتش قبل مواجهة الاتفاق

صدمة مُدوية لـ الهلال بشأن سافيتش قبل مواجهة الاتفاق

واستمتع عشاق علم الفلك بالصور المذهلة من جميع أنحاء العالم التي أظهرت القمر الأكبر حجمًا والأكثر إشراقًا الذي التقطه المصورون أثناء ظهوره فوق معالم مختلفة، بحسب صحيفة “ديلي ميل”.

كيف تحدث الظاهرة؟

وتحدث ظاهرة القمر الأزرق العملاق عندما يمر القمر عبر النقطة التي تجعله أقرب إلى الأرض خلال مداره الإهليلجي. وهذا يجعلها تبدو أكبر بنسبة 14 بالمائة تقريبًا مقارنة بما كانت عليه عندما تكون في أبعد نقطة لها، وأكثر سطوعًا أيضًا.

وكشفت اللقطات ظهور القمر المكتمل المعروف باسم “القمر الأزرق” خلف معبد بوسيدون، في كيب سونيون، بالقرب من أثينا، كذلك ظهر خلف برج CN في تورونتو بكندا.

ظهور القمر الأزرق في 2037

وارتفع القمر العملاق فوق طائرة تابعة للقوات الجوية التركية خلال مهرجان تكنوفيست في أنقرة، كذلك رصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية -اليوم – القمر البدر لشهر “صفر” بسماء المملكة والوطن العربي، وهو القمر العملاق الثالث هذه السنة والثاني خلال شهر أغسطس ويحمل لقب القمر الأزرق.

وشهد العالم القمر الأزرق العملاق، أخر مرة في ديسمبر 2009، وستأتي المجموعة التالية لظاهرة القمر العملاق خلال شهري يناير ومارس 2037.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

10 آلاف جندي لحماية حدود بولندا مع بيلاروسيا
العالم

10 آلاف جندي لحماية حدود بولندا مع...

العالم
الحربي يضرب أروع الأمثلة ويتنازل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص
السعودية اليوم

الحربي يضرب أروع الأمثلة ويتنازل عن قاتل...

السعودية اليوم
طريقة غسل الكعبة المشرفة والأدوات المستخدمة
السعودية اليوم

طريقة غسل الكعبة المشرفة والأدوات المستخدمة

السعودية اليوم
الحقيل يلتقي عدداً من الشركات الصينية لتعزيز التعاون المشترك
السعودية اليوم

الحقيل يلتقي عدداً من الشركات الصينية لتعزيز...

السعودية اليوم
لقطات لجهود المرور السري بالرياض في رصد مخالفات الشاحنات
السعودية اليوم

لقطات لجهود المرور السري بالرياض في رصد...

السعودية اليوم
الصحة: وثقوا تطعيمات الأطفال إلكترونيًا لارتباطها بفحص اللياقة المدرسي
السعودية اليوم

الصحة: وثقوا تطعيمات الأطفال إلكترونيًا لارتباطها بفحص...

السعودية اليوم
ميقاتي يُحذر: لا دواء ولا رواتب بنهاية أغسطس
العالم

ميقاتي يُحذر: لا دواء ولا رواتب بنهاية...

العالم
اليوم.. 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون في مقاعد الدراسة
السعودية اليوم

اليوم.. 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون في...

السعودية اليوم