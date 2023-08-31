لقطات رائعة لـ القمر الأزرق العملاق حول العالم لن تتكرر قبل 14 عامًا

كان عشاق علوم الفلك والفضاء على موعد مع ظاهرة نادرة، حيث أظهرت لقطات رائعة القمر الأزرق العملاق النادر الذي لن يُرى مرة أخرى قبل 14 عامًا، حيث أضاء سماء الكثير من الأماكن حول العالم.

القمر الأزرق يزين سماء العالم

وشهد ظاهرة القمر الأزرق العملاق الكثير من الدول، مساء أمس الأربعاء، ومن بينها المملكة العربية السعودية، فيما وثقت عدسات الكثير من المصورين حول العالم هذه الظاهرة النادرة التي لن تتكرر قبل 14 عامًا.

واستمتع عشاق علم الفلك بالصور المذهلة من جميع أنحاء العالم التي أظهرت القمر الأكبر حجمًا والأكثر إشراقًا الذي التقطه المصورون أثناء ظهوره فوق معالم مختلفة، بحسب صحيفة “ديلي ميل”.

كيف تحدث الظاهرة؟

وتحدث ظاهرة القمر الأزرق العملاق عندما يمر القمر عبر النقطة التي تجعله أقرب إلى الأرض خلال مداره الإهليلجي. وهذا يجعلها تبدو أكبر بنسبة 14 بالمائة تقريبًا مقارنة بما كانت عليه عندما تكون في أبعد نقطة لها، وأكثر سطوعًا أيضًا.

وكشفت اللقطات ظهور القمر المكتمل المعروف باسم “القمر الأزرق” خلف معبد بوسيدون، في كيب سونيون، بالقرب من أثينا، كذلك ظهر خلف برج CN في تورونتو بكندا.

ظهور القمر الأزرق في 2037

وارتفع القمر العملاق فوق طائرة تابعة للقوات الجوية التركية خلال مهرجان تكنوفيست في أنقرة، كذلك رصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية -اليوم – القمر البدر لشهر “صفر” بسماء المملكة والوطن العربي، وهو القمر العملاق الثالث هذه السنة والثاني خلال شهر أغسطس ويحمل لقب القمر الأزرق.

وشهد العالم القمر الأزرق العملاق، أخر مرة في ديسمبر 2009، وستأتي المجموعة التالية لظاهرة القمر العملاق خلال شهري يناير ومارس 2037.