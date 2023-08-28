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قابل للطي من المنتصف ومقاوم للرطوبة والغبار

لقطات لأحد أفضل هواتف أندرويد القابلة للطي

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤١ مساءً
لقطات لأحد أفضل هواتف أندرويد القابلة للطي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت Xiaomi مؤخرا عن Mix Fold 3 الذي صنفه خبراء التقنية كأحد أفضل الهواتف القابلة للطي التي ظهرت هذا العام.

مميزات الهاتف

وجاء الهاتف بهيكل قابل للطي من المنتصف، ومقاوم للرطوبة والغبار، أبعاده (161/1433/5.3) ملم، وزنه 255 غ.

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وتميز بشاشة أساسية مرنة من نوع +Foldable LTPO OLED بمقاس 8.03 بوصة، دقة عرضها (2160/1916) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، كما زوّد بشاشة AMOLED خارجية بمقاس 6.56 بوصة، دقة عرضها (2520/1080) بيكسل محمية بزجاج Corning Gorilla Glass Victus 2.

4 عدسات

ويعمل الجهاز بنظام Android 13 مع واجهات MIUI Fold 14، ومعالج Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

وحصلت كاميرته الأساسية على 4 عدسات بدقة (50+12+10+10) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 20 ميغابيكسل.

ويحتوي الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات Infrared للتحكم عن بعد بالأجهزة الإلكترونية، وبطارية بسعة 4800 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واطًا.

هاتف Xiaomi

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