لقطات لأغرب محاولة فاشلة لسرقة ماكينة صراف آلي

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نشرت شرطة ساسكس في بريطانيا، فيديو لأغرب محاولة فاشلة لسرقة ماكينة صراف آلي باستخدام جرافة.
وفي التفاصيل، حاولت عصابة، الشهر الماضي، الاستيلاء على آلة الصراف الآلي الواقعة قرب أحد المتاجر في بارنهام، مستخدمة جرافة.
وأفادت شرطة ساسكس أنها اشتبهت في الجرافة التي كانت متواجدة في مكان لا توجد فيه أي أعمال تتطلبها.
وتوجه رجال الشرطة، إلى الجرافة التي اتجهت لإحدى ماكينات الصراف الآلي، ووجهت لها ضربة قوية، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.
وتمكن رجال الشرطة من إلقاء القبض على العصابة وبحوزتهم سيارة مسروقة.
ووجهت لهم تهمة التعدي على ممتلكات الغير بنية السرقة، والاستيلاء على سيارة دون موافقة مالكها.
واعترف أحدهم ويدعى سميث في محكمة لويس كراون، هذا الشهر، بمحاولة السطو، وحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات.
🎶 Now this is a story all about how
A man drove a stolen JCB into town
He ram-raided a shop
And then ran somewhere
We’ll show you how he went on to have an absolute ‘mare… 🎶
Read the full story ➡️ https://t.co/ZgyF8CqKLW pic.twitter.com/naw6LOZ87Q
— Sussex Police (@sussex_police) August 17, 2023