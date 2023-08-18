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وجهت لها ضربة قوية

لقطات لأغرب محاولة فاشلة لسرقة ماكينة صراف آلي

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٦ مساءً
لقطات لأغرب محاولة فاشلة لسرقة ماكينة صراف آلي
المواطن - فريق التحرير

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نشرت شرطة ساسكس في بريطانيا، فيديو لأغرب محاولة فاشلة لسرقة ماكينة صراف آلي باستخدام جرافة.

وفي التفاصيل، حاولت عصابة، الشهر الماضي، الاستيلاء على آلة الصراف الآلي الواقعة قرب أحد المتاجر في بارنهام، مستخدمة جرافة.

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جرافة في مكان ليس به أعطال

وأفادت شرطة ساسكس أنها اشتبهت في الجرافة التي كانت متواجدة في مكان لا توجد فيه أي أعمال تتطلبها.

وتوجه رجال الشرطة، إلى الجرافة التي اتجهت لإحدى ماكينات الصراف الآلي، ووجهت لها ضربة قوية، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

القبض على العصابة

وتمكن رجال الشرطة من إلقاء القبض على العصابة وبحوزتهم سيارة مسروقة.

ووجهت لهم تهمة التعدي على ممتلكات الغير بنية السرقة، والاستيلاء على سيارة دون موافقة مالكها.

واعترف أحدهم ويدعى سميث في محكمة لويس كراون، هذا الشهر، بمحاولة السطو، وحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات.

 

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