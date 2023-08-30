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بعد سقوط جسم مضيء على الأرض

لقطات لأكبر انفجار تشهده أوكرانيا منذ بداية الربيع

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥١ مساءً
لقطات لأكبر انفجار تشهده أوكرانيا منذ بداية الربيع
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الأربعاء، وقوع انفجار كبير في كييف، قالت الصحيفة إنه الأقوى منذ الربيع.

انفجار كبير

وبحسب الفيديو المتداول، فقد سقط جسم مضيء على الأرض، أعقبه انفجار كبير تسبب باشتعال ألسنة اللهب وتصاعد عمود من الدخان في الهواء.

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وأُعلنت حالة التأهب الجوي في سماء مدينة كييف ومقاطعات كييف وفينيتسا وتشيرنيغيف وجيتومير وست مناطق أخرى في أوكرانيا، تنبيهًا من احتمال وقوع غارة جوية.

وتنفذ القوات الروسية منذ 10 أكتوبر الماضي ضربات صاروخية على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية ومنشآت الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن أول هذه الضربات كانت ردًا على هجوم إرهابي نفذته كييف على جسر القرم.

وفي ليلة 17 يوليو الماضي، هاجمت أوكرانيا الجسر عبر مضيق كيرتش مرة أخرى، لتشن القوات الروسية بعد ذلك سلسلة من الضربات على مدن أوديسا وإيليشيفسك ونيكولاييف، بما في ذلك أماكن إنتاج وتخزين قوارب مسيرة ومستودعات الذخيرة وتخزين الوقود.

وفي صباح يوم 5 أغسطس، على المدخل الجنوبي لمضيق كيرتش، اعتدت قوات كييف على ناقلة النفط الروسية الكبيرة سيغ بزوارق مسيرة أوكرانية، فيما لم تسجل إصابات في صفوف طاقمها ولم تتعرض السفينة لأضرار كبيرة.

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