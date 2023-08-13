لقطات لأمطار أغسطس في لبنان وسط درجات حرارة قياسية

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هطلت الأمطار بغزارة على معظم المناطق اللبنانية، خاصة المناطق الجبلية والداخلية، وذلك بالتزامن مع موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد.
ووثق مقطع فيديو، هطول أمطار غزيرة على عكار بشمال لبنان بالتزامن مع موجة الحر الشديدة التي تضرب مختلف المناطق.
ووصلت درجات الحرارة ببعض المناطق في لبنان إلى 42 درجة مئوية، وسجلت المناطق الداخلية أكثر من 35 درجة مصحوبة بأمطار ورطوبة عالية.
وكانت مصلحة الأرصاد الجوية اللبنانية توقعت أن يكون طقس اليوم الأحد غائم إلى غائم جزئيًا أحيانًا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة (فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال 8 درجات في الداخل).
وحذرت من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية والتعرض المباشر لأشعة الشمس، مع ارتفاع كبير بنسبة الرطوبة ما يجعل الأجواء كاتمة وسديمية مع احتمال تساقط الأمطار على المرتفعات خاصة الشمالية خلال الفترة المسائية.