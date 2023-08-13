Icon

نائب رئيس الشؤون الإسلامية بمالي: الحملة على الإسلام تستوجب توحيد الصف وجمع الكلمة Icon التعادل يحسم مباراة توتنهام وبرينتفورد Icon لقطات لأمطار أغسطس في لبنان وسط درجات حرارة قياسية Icon التشكيل الرسمي لمباراة تشيلسي وليفربول Icon الإمارات تنفي تزويد أي من أطراف الصراع بالسودان بالسلاح والذخيرة Icon أصحاب الأهداف الافتتاحية بالدوري السعودي آخر 5 مواسم Icon اكتمال عملية الشراء المبكر لجزء من أدوات الدين بقيمة 35.9 مليار ريال Icon السديس يزور الربيعة لبحث التنسيق وتوطيد التعاون Icon الهلال يسعى لحسم صفقة نيمار اليوم Icon استخراج قطعة مغناطيسية من أمعاء خمسيني بمكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بعض المناطق سجلت 42 درجة مئوية

لقطات لأمطار أغسطس في لبنان وسط درجات حرارة قياسية

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:١١ مساءً
لقطات لأمطار أغسطس في لبنان وسط درجات حرارة قياسية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

هطلت الأمطار بغزارة على معظم المناطق اللبنانية، خاصة المناطق الجبلية والداخلية، وذلك بالتزامن مع موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد.

أمطار غزيرة على عكار

ووثق مقطع فيديو، هطول أمطار غزيرة على عكار بشمال لبنان بالتزامن مع موجة الحر الشديدة التي تضرب مختلف المناطق.

قد يهمّك أيضاً
صفقات الهلال تخطف الأنظار بالبطولة العربية

صفقات الهلال تخطف الأنظار بالبطولة العربية

كياني راعيًا ذهبيًا لـ الأهلي حتى 2026

كياني راعيًا ذهبيًا لـ الأهلي حتى 2026

ووصلت درجات الحرارة ببعض المناطق في لبنان إلى 42 درجة مئوية، وسجلت المناطق الداخلية أكثر من 35 درجة مصحوبة بأمطار ورطوبة عالية.

ارتفاع درجات الحرارة في لبنان

وكانت مصلحة الأرصاد الجوية اللبنانية توقعت أن يكون طقس اليوم الأحد غائم إلى غائم جزئيًا أحيانًا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة (فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال 8 درجات في الداخل).

وحذرت من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية والتعرض المباشر لأشعة الشمس، مع ارتفاع كبير بنسبة الرطوبة ما يجعل الأجواء كاتمة وسديمية مع احتمال تساقط الأمطار على المرتفعات خاصة الشمالية خلال الفترة المسائية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بايدن يثير غضب الجمهوريين بسبب أوكرانيا
حصاد اليوم

بايدن يثير غضب الجمهوريين بسبب أوكرانيا

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في محطة بوابة البحر الأحمر
وظائف

وظائف شاغرة في محطة بوابة البحر الأحمر

وظائف
سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وأتربة على 5 مناطق
السعودية اليوم

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وأتربة على...

السعودية اليوم
20 مليون سوداني مهددون بالجوع
العالم

20 مليون سوداني مهددون بالجوع

العالم
تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمواطن خطف عدة نساء وفعل بهن الفاحشة قسرًا
أخبار أمنية

تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمواطن خطف عدة...

أخبار أمنية
هروب زوار من متنزه في تنومة بسبب الرياح الشديدة
آخر الاخبار

هروب زوار من متنزه في تنومة بسبب...

آخر الاخبار
الجماهير تختار الأفضل بين فالكاو وإبراهيموفيتش وتيفيز
الرياضة

الجماهير تختار الأفضل بين فالكاو وإبراهيموفيتش وتيفيز

الرياضة
15 حفلة غنائية و10 مسرحيات في 10 مدن سعودية
السعودية اليوم

15 حفلة غنائية و10 مسرحيات في 10...

السعودية اليوم