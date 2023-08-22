لقطات لأمطار غزيرة وسيول جارفة بمكة المكرمة

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شهدت منطقة مكة المكرمة هطول أمطار غزيرة، وجريانًا لسيول جارفة، وأظهرت لقطات مصورة جريان السيول في بعض المناطق.
وبين مقطع فيديو نشره د. خالد الزعاق الباحث في الطقس والفلك، جريانًا شديدًا للسيول وكأنها شلال أو نهر جارٍ.
وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا باللون الأحمر لأهالي مكة المكرمة بشأن حالة الطقس المتوقعة، حيث توقع أن تشهد أمطارًا غزيرة حتى الغد.
ونوه مركز الأرصاد أن الأمطار الغزيرة التي تشهدها مكة المكرمة يصاحبها رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول.
أمطار على #مكة_المكرمة نواحي عرفات
مقطع متداول من #الواتس pic.twitter.com/1LyQRhQMkB
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) August 21, 2023