لقطات لأمطار غزيرة وسيول جارفة بمكة المكرمة

شهدت منطقة مكة المكرمة هطول أمطار غزيرة، وجريانًا لسيول جارفة، وأظهرت لقطات مصورة جريان السيول في بعض المناطق.

سيول جارفة

وبين مقطع فيديو نشره د. خالد الزعاق الباحث في الطقس والفلك، جريانًا شديدًا للسيول وكأنها شلال أو نهر جارٍ.

تنبيه باللون الأحمر

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا باللون الأحمر لأهالي مكة المكرمة بشأن حالة الطقس المتوقعة، حيث توقع أن تشهد أمطارًا غزيرة حتى الغد.

ونوه مركز الأرصاد أن الأمطار الغزيرة التي تشهدها مكة المكرمة يصاحبها رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول.