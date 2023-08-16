لقطات لإعصار قمعي ضخم في المدينة المنورة

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شهدت قرية سمر شمال الشبحة بالمدينة المنورة، تشكل إعصار قمعي أو ما يعرف باسم “التورنادو”.
وأظهر مقطع فيديو متداول، ظهور الإعصار القمعي في قرية سمر شمال الشبحة اليوم الأربعاء، ضمن الحالة الجوية غير المستقرة التي تتعرض لها بعض مناطق السعودية.
وكانت تعبر مركبة الطريق خلال ظهور الإعصار القمعي، ليتناثر عليها الغبار الدوار المنطلق من الإعصار.
ويعد الإعصار القمعي هو عاصفة هوائية عنيفة تتميز بغيمة مخروطية دوارة وقمع متكثف وغيمة من الغبار الدوار حول التورنادو.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة نجران.
في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.