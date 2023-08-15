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جرفتها الأمواج إلى الشاطئ

لقطات لإنقاذ مجموعة من الحيتان البيضاء النادرة

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٥ صباحاً
لقطات لإنقاذ مجموعة من الحيتان البيضاء النادرة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لنجاح مجموعة من الصيادين الروس في إنقاذ مجموعة من الحيتان البيضاء التي جرفتها الأمواج إلى الشاطئ.

حوت أبيض

من المعروف أن الحوت الأبيض حيوان ثديي بحري فريد يعيش في مياه القطب الشمالي، واكتسب الحوت الأبيض عددًا قليلًا من الألقاب الشائعة منها حوت بيلوغا، والدولفين الأبيض، وكناري المحيط، والحوت الأبيض هو واحد من أصغر أنواع الحيتان في العالم، ويمكن التعرف عليه بسهولة من خلال لونه المميز وجبهته البارزة، والحوت الأبيض هو واحد من الحيوانات المهاجرة.

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ويسمى الحوت الأبيض الدولفين الأبيض؛ وذلك لشبهه الشديد بالدلفين، فهو حيوان ثديي مائي يعيش في البحار الجليدية، ويهاجر الحوت الأبيض في الشتاء نحو الجنوب ويصل حتى السواحل الفرنسية وألاسكا وكندا، ويبلغ طول الحوت الأبيض ستة أمتار ووزنه طن ونصف، كما أن الحوت الأبيض هو الحيوان الوحيد الذي ليس له أعداء في البحر، ومع ذلك كل الحيوانات البحرية تخاف الحوت الأبيض حتى الحيتان القاتلة الأخرى، أما عدوه الوحيد هو الدب القطبي ولكن في حالة واحدة أن يحاصر الحوت الأبيض بقطع الجليد، حيث تقوم الدببة حينها باستغلال هذا الموقف لسحب الحوت الأبيض إلى اليابسة لأكله.

ويعتبر الحوت الأبيض هو أصغر أنواع الحيتان الموجودة على كوكب الأرض، ويتميز الحوت الأبيض بلونه المميز الناصع البياض وعدم وجود الزعنفة الظهرية كما هو الحال في باقي أنواع الحيتان المعروفة وتكوين الحوت الأبيض يتناسب مع الظروف البيئية؛ حيث نجد أن تكييفه مع الحياة في القطب الشمالي جعل لديه عددًا من الخصائص التشريحية والفسيولوجية التي تميزه عن غيره من الثدييات البحرية منها غياب الزعنفة الظهرية.

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