Icon

مواطن يوثق جولته بمحمية الملك عبدالعزيز Icon جماهير الأهلي المصري غاضبة بعد رحيل سيد عبدالحفيظ Icon لص يقتحم متجر أبل برافعة شوكية مسروقة Icon مقطع فيديو يحسم مصير مشاركة مالكوم أمام الاتحاد Icon توزيع 10 آلاف مظلة على قاصدي المسجد الحرام Icon لص يسرق 14 خلية نحل والشرطة البريطانية تبحث عنه Icon توقعات بهطول أمطار على جازان وعسير غدًا Icon Alnasser يصل أبها استعدادًا لمواجهة الرجاء Icon تفاصيل المطالبة بفتح تحقيق بسبب حسان تمبكتي Icon لقطات لاعتداء جماعي على الأطباء والمرضى بمستشفى في العراق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بحضور والدهم ضابط برتبة كبيرة بوزارة الدفاع ومرافقيه

لقطات لاعتداء جماعي على الأطباء والمرضى بمستشفى في العراق

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٣ مساءً
لقطات لاعتداء جماعي على الأطباء والمرضى بمستشفى في العراق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أظهر مقطع فيديو متداول اعتداء جماعيًّا على عدد من الكوادر الطبية والتمريضية في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد.

إدانة وزارة الصحة العراقية

وأدانت وزارة الصحة في العراق، اليوم الجمعة، التعدي الذي حصل على ملكاتها، قائلة: ندين بأشد عبارات الإدانة والاستنكار التعدي الذي طال ملكات مستشفى ابن الخطيب في بغداد من قبل ضابط برتبة كبيرة في وزارة الدفاع وأفراد حمايته.

قد يهمّك أيضاً
وظائف تعليمية وإدارية في 4 مدن

وظائف تعليمية وإدارية في 4 مدن

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بـ 50 مئوية

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بـ 50 مئوية

وأضافت الوزارة: ما جرى هو وفاة امرأة بالحمى النزفية راقدة في مستشفى ابن الخطيب ببغداد، وبعد إكمال الإجراءات الإدارية والفنية وأثناء التوثيق الأصولي لغرض رفعه إلى دائرة الصحة العامة من قبل أحد الممرضين، فوجئ الممرض بالاعتداء عليه بالضرب من قبل ذوي المتوفية، بحضور والدهم الضابط برتبة كبيرة في وزارة الدفاع ومرافقيه من دون سابق إنذار أو مقدمات.

وأردفت: ماضون بالإجراءات القانونية بحق المعتدين ولن نتهاون بالأمر بأي اعتداء يطال مؤسساتنا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم