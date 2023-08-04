لقطات لاعتداء جماعي على الأطباء والمرضى بمستشفى في العراق

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أظهر مقطع فيديو متداول اعتداء جماعيًّا على عدد من الكوادر الطبية والتمريضية في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد.
وأدانت وزارة الصحة في العراق، اليوم الجمعة، التعدي الذي حصل على ملكاتها، قائلة: ندين بأشد عبارات الإدانة والاستنكار التعدي الذي طال ملكات مستشفى ابن الخطيب في بغداد من قبل ضابط برتبة كبيرة في وزارة الدفاع وأفراد حمايته.
وأضافت الوزارة: ما جرى هو وفاة امرأة بالحمى النزفية راقدة في مستشفى ابن الخطيب ببغداد، وبعد إكمال الإجراءات الإدارية والفنية وأثناء التوثيق الأصولي لغرض رفعه إلى دائرة الصحة العامة من قبل أحد الممرضين، فوجئ الممرض بالاعتداء عليه بالضرب من قبل ذوي المتوفية، بحضور والدهم الضابط برتبة كبيرة في وزارة الدفاع ومرافقيه من دون سابق إنذار أو مقدمات.
وأردفت: ماضون بالإجراءات القانونية بحق المعتدين ولن نتهاون بالأمر بأي اعتداء يطال مؤسساتنا.
🔺وزارة الصحة تدين بأشد عبارات الاستنكار التعدي الذي طال ملاكاتها في مستشفى ابن الخطيب ببغداد
وزارة الصحة: ماضون بالإجراءات القانونية بحق المعتدين ولن نتهاون بالأمر بأي اعتداء يطال مؤسساتنا pic.twitter.com/HNwwJTJE5S
— جدار بغداد (@gedarbaghdad) August 4, 2023