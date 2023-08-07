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تصاعدت أعمدة ضخمة من الدخان

لقطات لانفجار ميناء تركي ووقوع إصابات

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٦ مساءً
لقطات لانفجار ميناء تركي ووقوع إصابات
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام تركية أنه تم تسجيل 5 إصابات كحصيلة أولية في الانفجار الضخم الذي وقع، اليوم، في ميناء ديرينس بولاية كوجالي التركية.

وقوع إصابات

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو، التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي ورصدتها شبكة تركيا الآن الإخبارية، أعمدة ضخمة من الدخان تتصاعد من الميناء.

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وتم إغلاق الميناء والمناطق المحيطة به فوراً، وتحويل حركة المرور بينما تقوم السلطات بالتحقيق في الحادث.

وبحسب بعض التقارير الأولية، فإن الانفجار قد يكون ناجماً عن تسرب لمواد كيميائية أو وقود في المنطقة.

إخلاء المناطق المحيطة

وتعمل فرق الإنقاذ على إخلاء المناطق المحيطة من السكان وتقديم الدعم لأي شخص متضرر.

وتم إرسال فرق متخصصة في المواد الكيميائية لتقييم الوضع والتأكد من سلامة الموقع.

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