لقطات لتوافد الحضور لحفل تدشين دوري روشن خالد الشنيف يعلن تقديم برنامج دورينا غير قريبًا توقعات بـ سيول وبرد على جازان غدًا لقطات لانفجار ميناء تركي ووقوع إصابات مسابقة لاختيار أجمل بقرة في تركيا ماني يعانق هندرسون قبل حفل دوري روشن توقعات بإصدار الجيل الجديد لآيفون 15 بحلول سبتمبر المقبل وقف صرف معاش الضمان عند رصد بيانات غير صحيحة انتقال هاري كين إلى بايرن ميونخ مهدد بالفشل دواء هندي ملوث يقتل أطفال العراق
كشفت وسائل إعلام تركية أنه تم تسجيل 5 إصابات كحصيلة أولية في الانفجار الضخم الذي وقع، اليوم، في ميناء ديرينس بولاية كوجالي التركية.
وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو، التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي ورصدتها شبكة تركيا الآن الإخبارية، أعمدة ضخمة من الدخان تتصاعد من الميناء.
وتم إغلاق الميناء والمناطق المحيطة به فوراً، وتحويل حركة المرور بينما تقوم السلطات بالتحقيق في الحادث.
وبحسب بعض التقارير الأولية، فإن الانفجار قد يكون ناجماً عن تسرب لمواد كيميائية أو وقود في المنطقة.
وتعمل فرق الإنقاذ على إخلاء المناطق المحيطة من السكان وتقديم الدعم لأي شخص متضرر.
وتم إرسال فرق متخصصة في المواد الكيميائية لتقييم الوضع والتأكد من سلامة الموقع.
🚨 انفجار في ميناء مدينة ديرنجة في تركيا.
— جهاد العبيد (@JihadAlobaid) August 7, 2023