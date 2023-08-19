وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، إحباط هجوم إرهابي أوكراني استهدف موسكو وضواحيها بطائرة مسيرة، مشيرة إلى أن الدفاعات الروسية أسقطتها دون أن يسفر الحادث عن إصابات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الحرب الإلكترونية أحبطت محاولة طائرة من دون طيار أوكرانية لمهاجمة منشآت في موسكو.

إحباط هجوم على موسكو

وأضافت الدفاع في بيانها: “اليوم، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم إرهابي بطائرة دون طيار على أهداف في موسكو ومقاطعة موسكو”.

وبحسب الدفاع: “رصدت قوات الدفاع الجوي الطائرة دون طيار في الوقت المناسب. بعد تعرضها لأنظمة الحرب الإلكترونية، فقدت الطائرة السيطرة وسقطت في منطقة مهجورة”.

الهجوم الثاني

وهذا هو الهجوم الثاني الذي يستهدف موسكو اليوم، إذ أعلنت روسيا صباح السبت أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة مسيرة في وسط العاصمة موسكو.

قال رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، على قناته عبر تطبيق “تلغرام” إن نظم الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة في وسط العاصمة الروسية.

أضاف سوبيانين: “سقط حطام الطائرة المسيرة في منطقة مركز إكسبو”. وأوضح أن ذلك لم يتسبب في أي أضرار كبيرة للمبنى.

انهيار مركز المعارض

ونقلت وكالة “تاس” الحكومية للأنباء، عن خدمات الطوارئ أن أحد جدران مركز المعارض قد انهار جزئيًا، مشيرة إلى أن “مساحة الجزء الذي انهار تبلغ نحو 30 مترًا مربعًا”.