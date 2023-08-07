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ستشهد الجولة الأولى مواجهة النصر والاتفاق

لقطات لتوافد الحضور لحفل تدشين دوري روشن

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٨ مساءً
لقطات لتوافد الحضور لحفل تدشين دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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نشر الحساب الرسمي لدوري روشن على منصة إكس لقطات تبين حضور أبرز نجوم كرة القدم لحفل تدشين الموسم الجديد من الدوري السعودي.

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ويقام حفل تدشين الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن” مساء اليوم الإثنين، بحضور أبرز نجوم البطولة.

وقبيل انطلاق الحفل، التقى ساديو ماني، لاعب النصر الجديد، مع جوردان هندرسون، لاعب الاتفاق وزميله السابق في ليفربول الإنجليزي.

وكان الميركاتو الصيفي الحالي قد شهد تعاقد الاتفاق مع هندرسون قادما من ليفربول، ولحق به ماني بعد أيام بانتقاله من بايرن ميونخ الألماني إلى النصر.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم الجمعة القادم، الموافق 11 أغسطس الحالي.

وتجدر الإشارة إلى أن الجولة الأولى من دوري روشن ستشهد مواجهة النصر والاتفاق يوم الإثنين 14 أغسطس.

 

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