لقطات لجريان السيول شرق خميس مشيط

‫هطلت اليوم الخميس، أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة على مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب بمنطقة عسير، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

سيول خميس مشيط

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، جريان السيول شرق محافظة خميس مشيط في عسير بعد هطول الأمطار الغزيرة هذا اليوم، ما رسم لوحة فنية بديعة.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل.