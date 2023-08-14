لقطات لجريان السيول والأودية بعد أمطار خميس مشيط الغزيرة

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شهدت محافظة خميس مشيط، اليوم الاثنين، هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة، ما أدى إلى جريان السيول والأودية.
ووثقت مقاطع فيديو متداولة هطول الأمطار الغزيرة على خميس مشيط، مع جريال وادي العمارة بسبب هذه الأمطار.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، تبوك والمدينة المنورة.
ويتوقع المركز طقسًا حارًا إلى شديد الحرارة على أجزاء من شرق وشمال شرق ووسط السعودية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.
#امطار #خميس_مشيط الان 💜 pic.twitter.com/vTLeFb0qid
— عبدالله في عسير 💜 (@IAseeer) August 14, 2023
امطار وسيول محافظة خميس مشيط الاثنين ٢٧ محرم ١٤٤٥هـ ماشاءالله تبارك الله تصوير سعيد مشهور 🇸🇦💚🌧️ pic.twitter.com/OWPAVKRhNx
— آثار تهامة الحرمين (@abinbaddal1) August 14, 2023