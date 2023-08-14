لقطات لجريان السيول والأودية بعد أمطار خميس مشيط الغزيرة

شهدت محافظة خميس مشيط، اليوم الاثنين، هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة، ما أدى إلى جريان السيول والأودية.

أمطار خميس مشيط

ووثقت مقاطع فيديو متداولة هطول الأمطار الغزيرة على خميس مشيط، مع جريال وادي العمارة بسبب هذه الأمطار.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، تبوك والمدينة المنورة.

ويتوقع المركز طقسًا حارًا إلى شديد الحرارة على أجزاء من شرق وشمال شرق ووسط السعودية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.