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لتحقيق السلامة العامة

لقطات لجهود المرور السري بالرياض في رصد مخالفات الشاحنات

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٤ صباحاً
لقطات لجهود المرور السري بالرياض في رصد مخالفات الشاحنات
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو جهود المرور السري بالرياض في رصد مخالفات الشاحنات المؤثرة على السلامة العامة.

المخالفات المؤثرة على السلامة

وقال المرور السعودي خلال مقطع فيديو نشره عبر منصة إكس: إن جهود المرور السري مستمرة في الرياض لرصد وضبط المخالفات المؤثرة على السلامة العامة، من قبل قائدي الشاحنات.

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ولفت المرور السعودي أنه تم إيقاف إحدى الشاحنات وتسجيل مخالفة تتمثل في عدم الالتزام بالسير في المسار الأيمن، وتجاوز السرعة المحددة.

الحوادث المرورية

تجاوز عدد ضحايا الحوادث المرورية في السعودية أكثر من 16 ألف متوفًّى، وما يقرب 105 آلاف مصاب خلال الفترة من 2018 إلى 2020، بحسب ما نشرته وزارة الصحة في وقت سابق على موقعها الإلكتروني.

كما أشار المرور إلى أن أكثر من خُمس الحالات التي أسعفها الهلال الأحمر السعودي تقع تحت بند حوادث المرور، لافتًا إلى أن نسبة الإصابات من جراء الحوادث المرورية في السعودية تبلغ 6 إصابات لكل 8 حوادث، بينما النسبة العالمية إصابة لكل 8 حوادث.

 

 

 

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