لقطات لحريق مستشفى الحبيب شمال الرياض

أخمدت فرق الدفاع المدني بالرياض حريق مستشفى الحبيب في حي الياسمين بالرياض، فيما لا تزال أعمال التبريد مستمرة.

أعمال التبريد مستمرة

ووثق مقطع فيديو مشاهد من إخماد الحريق، وجهود رجال المدني المستمرة حتى الساعة في أعمال التبريد.

حريق بحي الياسمين

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الخميس، مباشرة فرقها بالرياض حريقًا في مبنى تحت الإنشاء بحي الياسمين.

وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها على منصة إكس أنه لا زالت عمليات الإخماد مستمرة.