لقطات لسلاحف بحرية صغيرة تغزو شاطئ العريش المصرية

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تجدد أمس ظهور عشرات السلاحف الصغيرة على شاطئ العريش في مصر، وتبدأ حركتها في اتجاه الشاطئ، ما جذب أنظار المصطافين الذين يوثقون اكتشافهم السلاحف ومساعدتها في الوصول إلى البحر.
باشرت الجهات البيئية في شمال سيناء، تتبع آثار خروج السلاحف من الرمال، وعمل حماية لها، وبحسب بيان جهاز شؤون البيئة بالمحافظة، أن هذه ظاهرة طبيعية لفقس بيض السلاحف البحرية التي تخرج للشاطئ وتضع بيضها ثم تعود للبحر، وعندما يحين وقت فقس البيض وتخرج السلاحف الصغيرة بدورها تسير في اتجاه البحر لتأخذ دورة حياتها الطبيعية.
هذا وتركز خروج السلاحف من رمال الشاطئ، في منطقة الأيوبي على ساحل مدينة العريش، وعاد للظهور في منطقة شاطئ النخيل.
والتقط مجموعة من زوار محافظة شمال سيناء صورًا توثيقية لاكتشافهم خروج السلاحف من حولهم أثناء قضائهم وقتًا على الشاطئ، ومن الرمال بجوار حوائط شاليهات وفنادق على ساحل مدينة العريش.
مع بدء خروج السلاحف الصغيرة لتأخذ مسارها الطبيعي باتجاه البحر، فإن أعدادًا كبيرة منها تضل طريقها وسرعان ما يلتقطها الأهالي المتواجدون على الشاطئ قبل نفوقها ويعيدونها للبحر لتكمل دورة حياتها.