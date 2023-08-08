لقطات لشقة مستأجرة بعد تسليمها لمالكها تثير الغضب: همجية

يلجأ عدد كبير من ملاك الشقق لتأجيرها للاستفادة منها في زيادة الدخل، ويقومون بالترويج لشققهم على منصات التواصل الاجتماعي للوصول لعدد كبير من المستأجرين، لكن تصرفات بعض المستأجرين تجبر الملاك على العكس.

فيديو يثير الغضب

وانتشر مقطع فيديو لمواطن ينتقد تصرفات مستأجري شقته الذين تركوها في حال يرثى له، مليئة بالقمامة وبعض أغراضها مكسورة في مشهد لا يمت للتحضر بصلة.

وقال المواطن: إنه كان ينصح باستئجار الشقق والتسويق لها على التطبيقات ولكن بعد ما حدث في شقته تراجع عن الفكرة، مستعرضًا الفوضى والخراب الذي حل بها.

وأوضح المواطن أن المستأجرين كسروا أطراف الباركيه والتسريحة والسرير وقاموا بإلقاء القمامة في جميع أطراف الشقة معلقًا: ما خلوا شيء في عقله حرفيًّا.

آراء مستخدمي إكس

وأثار الفيديو غضبًا عارمًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدت “المواطن” العديد من الآراء بشأن الفيديو على منصة إكس، حيث قال علي القرني في تعليقه على المقطع: لو هناك برنامج نفس نظام إيجارة، ويكون خاص بالفنادق والشقق الفندقية وغيرها ممن تأجر باليوم، ويكون أحد البنود تأمين الممتلكات في العقد، بحيث لو حدث منه أي خلل يتم إيقاف حسابه حتى يقوم بالسداد.

وتابع القرني: للأسف لدينا ناس همج ما عندهم ثقافة النظافة والمحافظة على الممتلكات، وهذا مشاهد وإذا سافر خارج المملكة يلتزم بالأدب والنظافة والمحافظة على الممتلكات غصب عنه خوفًا من النظام الصارم والغرامات ويجون بعدها يقولون ما شاء الله تبارك الله الأنظمة صارمة في الدولة الفلانية والدولة الفلانية، ولو طبق نفسها هنا قام يتشكى ويتذمم.

همجية وقلة ذوق

وأضاف عبدالله الغامدي: أخذ تأمين عالٍ يضمن للمالك حقه والهمج يتربوا إذا راح التأمين، وتابع محمد الغامدي: مفروض يخليهم يوقعون على ضمان عدم إساءة الاستخدام بمبلغ رمزي وأتحداكم تشوفون هالتصرفات، الوقح عديم التربية يكون بالشكل هذا.

وعلق صاحب حساب فانتوم: قلة دين، أدب، حياء، نظافة، ذوق وتربية عالم ما تمشي إلا بالغرامات أتحداه تحدي يسوي هالشي في أي شقة أو غرفة فندقية يستأجرها خارج السعودية.