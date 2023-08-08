Icon

201 ألف وظيفة للسعوديين عبر هدف Icon 90 وظيفة بالموارد البشرية عبر برنامج جدير Icon وظائف بشركة أرامكو توتال “ساتورب” في عدة تخصصات Icon إحباط تهريب 90 كيلو من القات في جازان Icon 4 خطوات لكتم الصوت تلقائيًا في تطبيق تيك توك Icon لقطات لشقة مستأجرة بعد تسليمها لمالكها تثير الغضب: همجية Icon الأحساء والدمام الأعلى حرارة بـ 47 والسودة الأدنى Icon السعودية ممثل صادق وأمين للشعوب العربية والإسلامية في قمم الـ20 Icon الصين والسعودية حققتا فوزًا دبلوماسيًّا في الشرق الأوسط Icon إنذار أحمر لـ جازان: أمطار غزيرة حتى الـ 8 مساءً Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
المستأجرون تركوها مليئة بالقمامة

لقطات لشقة مستأجرة بعد تسليمها لمالكها تثير الغضب: همجية

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٤ صباحاً
لقطات لشقة مستأجرة بعد تسليمها لمالكها تثير الغضب: همجية
المواطن - فريق التحرير

يلجأ عدد كبير من ملاك الشقق لتأجيرها للاستفادة منها في زيادة الدخل، ويقومون بالترويج لشققهم على منصات التواصل الاجتماعي للوصول لعدد كبير من المستأجرين، لكن تصرفات بعض المستأجرين تجبر الملاك على العكس.

فيديو يثير الغضب

وانتشر مقطع فيديو لمواطن ينتقد تصرفات مستأجري شقته الذين تركوها في حال يرثى له، مليئة بالقمامة وبعض أغراضها مكسورة في مشهد لا يمت للتحضر بصلة.

قد يهمّك أيضاً
ارتفاع أرباح “رعاية” 14% إلى 48 مليون ريال

ارتفاع أرباح “رعاية” 14% إلى 48 مليون ريال

الكويت: تصريحات وزير الاقتصاد اللبناني تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية

الكويت: تصريحات وزير الاقتصاد اللبناني تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية

وقال المواطن: إنه كان ينصح باستئجار الشقق والتسويق لها على التطبيقات ولكن بعد ما حدث في شقته تراجع عن الفكرة، مستعرضًا الفوضى والخراب الذي حل بها.

وأوضح المواطن أن المستأجرين كسروا أطراف الباركيه والتسريحة والسرير وقاموا بإلقاء القمامة في جميع أطراف الشقة معلقًا: ما خلوا شيء في عقله حرفيًّا.

آراء مستخدمي إكس

وأثار الفيديو غضبًا عارمًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدت “المواطن” العديد من الآراء بشأن الفيديو على منصة إكس، حيث قال علي القرني في تعليقه على المقطع: لو هناك برنامج نفس نظام إيجارة، ويكون خاص بالفنادق والشقق الفندقية وغيرها ممن تأجر باليوم، ويكون أحد البنود تأمين الممتلكات في العقد، بحيث لو حدث منه أي خلل يتم إيقاف حسابه حتى يقوم بالسداد.

وتابع القرني: للأسف لدينا ناس همج ما عندهم ثقافة النظافة والمحافظة على الممتلكات، وهذا مشاهد وإذا سافر خارج المملكة يلتزم بالأدب والنظافة والمحافظة على الممتلكات غصب عنه خوفًا من النظام الصارم والغرامات ويجون بعدها يقولون ما شاء الله تبارك الله الأنظمة صارمة في الدولة الفلانية والدولة الفلانية، ولو طبق نفسها هنا قام يتشكى ويتذمم.

همجية وقلة ذوق

وأضاف عبدالله الغامدي: أخذ تأمين عالٍ يضمن للمالك حقه والهمج يتربوا إذا راح التأمين، وتابع محمد الغامدي: مفروض يخليهم يوقعون على ضمان عدم إساءة الاستخدام بمبلغ رمزي وأتحداكم تشوفون هالتصرفات، الوقح عديم التربية يكون بالشكل هذا.

وعلق صاحب حساب فانتوم: قلة دين، أدب، حياء، نظافة، ذوق وتربية عالم ما تمشي إلا بالغرامات أتحداه تحدي يسوي هالشي في أي شقة أو غرفة فندقية يستأجرها خارج السعودية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رئيس وزراء هولندا يعتزم اعتزال السياسة بعد الانتخابات
العالم

رئيس وزراء هولندا يعتزم اعتزال السياسة بعد...

العالم
تنوع سياحي جاذب بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ
السعودية اليوم

تنوع سياحي جاذب بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية...

السعودية اليوم
الأهلي يتفق على ضم فرانك كيسي حتى 2026
آخر الاخبار

الأهلي يتفق على ضم فرانك كيسي حتى...

آخر الاخبار
المدينة المنورة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالسعودية بـ 46 درجة مئوية
السعودية اليوم

المدينة المنورة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم...

السعودية اليوم
ضبط أشخاص استأجروا فيلا لخلط مكونات التبغ في جدة
السعودية اليوم

ضبط أشخاص استأجروا فيلا لخلط مكونات التبغ...

السعودية اليوم
الاتفاق يقترب من ضم مدافع إشبيلية
آخر الاخبار

الاتفاق يقترب من ضم مدافع إشبيلية

آخر الاخبار
نظام الوساطة العقارية أنهى العروض الوهمية والعشوائية
السعودية اليوم

نظام الوساطة العقارية أنهى العروض الوهمية والعشوائية

السعودية اليوم
ترامب ينتظر اعتقاله بعد رسالة المدعي العام
العالم

ترامب ينتظر اعتقاله بعد رسالة المدعي العام

العالم