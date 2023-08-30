لقطات لشلال وادي الحياد بعقبة ضلع بعد أمطار عسير

وثق مقطع فيديو لقطات مذهلة لشلال وادي الحياد بعقبة ضلع جنوب أبها، بعد أمطار عسير الغزيرة التي شهدتها قبل قليل.

أمطار عسير

بدوره، قال المركز الوطني للأرصاد: إن بعض مرتفعات وتهامة منطقة عسير تشهد الآن هطول أمطار غزيرة من السحب الركامية الرعدية، مصحوبة برياح هابطة شديدة السرعة، وتساقط حبات البرد، محذرًا من خطر جريان السيول والسيول المنقولة، خاصة على المنحدرات الغربية من جبال عسير.

طقس عسير

ونبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار عسير قائلًا: نأمل أخذ الحيطة والحذر ومتابعة تعليمات الجهات المختصة في مثل هذه الحالات الجوية.

على صعيد آخر، توقع المركز في وقت سابق، استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق السعودية حتى الأحد القادم، كما شدد المدني على أخذ الحيطة والحذر أثناء الهطول؛ حرصًا على سلامة الجميع.