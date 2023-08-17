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لأنه لا يحل واجباته المدرسية

لقطات لطفل صيني يطالب الشرطة بوضعه في دار الأيتام

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣١ مساءً
لقطات لطفل صيني يطالب الشرطة بوضعه في دار الأيتام
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لطفل صيني عمره 10 سنوات يدخل مركز الشرطة ويطالب بوضعه في دار الأيتام حالًا.

واجبات مدرسية

وبحسب وسائل إعلام في الصين، وبعد التحقيق مع الصغير تبيّن أن والدته توبخه بشكل يومي؛ لأنه لا يحل واجباته المدرسية.

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وأقنع أفراد الشرطة، الطفل بأنه محظوظ؛ لأن والديه على قيد الحياة، فاقتنع وعاد للمنزل.

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