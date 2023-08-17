لقطات لطفل صيني يطالب الشرطة بوضعه في دار الأيتام متعاطي الهيروين ذو ميول انتحارية إنجاز لم يكتمل لأبناء المدرسة الوسطى بـ مباراة ضمك والرياض لقطات مروعة لتحطم طائرة على طريق سريع ومقتل 10 ماليزيين لقطات للأضرار التي خلفتها الرياح اليوم في النعيرية لقطات لحريق مستشفى الحبيب شمال الرياض اعتقال تركي يقلد صوت أردوغان جماهير الاتحاد لـ إدارة أنمار: احسموا صفقة محمد صلاح سريعًا عدد من مروجي المخدرات في قبضة رجال المكافحة كاليدو كوليبالي يغيب عن الهلال 3 أسابيع
وثق مقطع فيديو متداول لقطات لطفل صيني عمره 10 سنوات يدخل مركز الشرطة ويطالب بوضعه في دار الأيتام حالًا.
وبحسب وسائل إعلام في الصين، وبعد التحقيق مع الصغير تبيّن أن والدته توبخه بشكل يومي؛ لأنه لا يحل واجباته المدرسية.
وأقنع أفراد الشرطة، الطفل بأنه محظوظ؛ لأن والديه على قيد الحياة، فاقتنع وعاد للمنزل.
— vidzpost18 (@vidzpost181) August 17, 2023