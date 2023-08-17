لقطات لطفل صيني يطالب الشرطة بوضعه في دار الأيتام

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لطفل صيني عمره 10 سنوات يدخل مركز الشرطة ويطالب بوضعه في دار الأيتام حالًا.

واجبات مدرسية

وبحسب وسائل إعلام في الصين، وبعد التحقيق مع الصغير تبيّن أن والدته توبخه بشكل يومي؛ لأنه لا يحل واجباته المدرسية.

وأقنع أفراد الشرطة، الطفل بأنه محظوظ؛ لأن والديه على قيد الحياة، فاقتنع وعاد للمنزل.