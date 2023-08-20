لقطات لعقوبة قاسية لسائق متهور يقود بسرعة جنونية

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عاقبت الشرطة الأسترالية قائد سيارة متهورًا وذلك بتحطيم سيارته، كعقوبة رادعة لتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر والخروج عن القوانين، وفقًا لموقع abc الأسترالي.
ووثق مقطع فيديو تحطيم الشرطة في أستراليا سيارة المتهور الذي يبلغ من العمر 20 عامًا، بعدما تم تسجيل سرعتها البالغة 253 كيلومترًا في الساعة على الطريق السريع بين الشمال والجنوب في منطقة واترلو كورنر.
وتداولت وسائل الإعلام مقطع فيديو يظهر العقوبة المتخذة وهي تحطيم السيارة وسحقها بواسطة المعدات المخصصة لتلك المهمة، كما حكم على الشاب قائد السيارة بالسجن، بعد ضبطه بعدد من التهم المختلفة أبرزها الهروب من الشرطة، ومخالفة الكفالة، وتعريض حياة الآخرين للخطر.
ونشرت الشرطة مقطع تدمير السيارة، مؤكدة على أن الحادث غير مقبول على الإطلاق في أستراليا، موضحة أن هذه واحدة من أعلى السرعات التي سجلتها البلاد أخيرًا.