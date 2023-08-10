لقطات لعملية إنتاج ونقل البوكسايت من القصيم لرأس الخير

وثق مقطع فيديو متداول عمليات إنتاج ونقل خام البوكسايت المادة الخام لإنتاج الألومنيوم، من منجم البعيثة في القصيم إلى مدينة رأس الخير الصناعية شرق السعودية.

وأوضح الفيديو أن منجم البعيثة أحد المناجم الرئيسية للبوكسايب المادة الخام لإنتاج الألومنيوم، وهذا المنجم الذي يعتبر فيه احتياطي يتجاوز الـ 230 مليون طن متري، ويتم نقل هذه المادة الخام عبر قطار إلى مدينة رأس الخير الصناعية، ليتم بعد ذلك عملية التصنيع وإنتاج الألومنيوم بأشكاله وأنواعه.

إنتاج البوكسايت

وبدأ إنتاج مادة البوكسايت وتصديرها من خلال شركة معادن منذ عام 2014 ونقلها عن طريق قطار “سار” إلى مصانع رأس الخير التي تقوم بتصفيتها وصهرها واستخراج مادة “الألومنا” منها، ومن ثم مرحلة الدرفلة وهي تشكيل المعدن إلى أن يصل إلى مرحلة تصنيع الألمنيوم الخام الذي يستخدم في صناعة مواد البناء وتصنيع ألواح وصفائح الألمنيوم التي تستخدم في صناعة علب المواد الغذائية وصناعة هياكل السيارات الفارهة.

5 ملايين طن من البوكسايت

وينتج منجم البعيثة سنوياً 5 ملايين طن من البوكسايت ومؤهل لزيادة الإنتاج بعد التوسعة التي تتم دراستها حالياً، بالإضافة إلى أن المؤشرات تدل على قدرة المنجم على الإنتاج لمدة 45 سنة قادمة، ليشكّل قطاع التعدين رافداً من روافد الاقتصاد الوطني بعد قطاعي الطاقة والبتروكيماويات وليعزز من رؤية السعودية 2030 في تنويع مصادر الدخل كون المصنع يعد الأكبر من نوعه تكاملاً في العالم حيث تتوافر فيه المواد الخام الأولية من الصخر حتى المنتج النهائي الألومنيوم.