لقطات لـ غابري فيغا بعد توقيعه للأهلي حتى 2026

نجحت إدارة النادي الأهلي، اليوم السبت، في حسم صفقة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتا فيغو، الإسباني غابري فيغا، بعد فترة طويلة من المفاوضات.

غابري فيغا أهلاوي

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على منصة “إكس”، صورًا للاعب غابري فيغا صاحب الـ21 عامًا، بقميص الفريق الأول لكرة القدم، بعد الانتهاء من إجراءات التوقيع على عقود انتقاله.

وأشار إلى أن غابري فيغا وقع على عقود انضمامه إلى صفوف الأهلي لمدة 3 سنوات، حتى نهاية موسم 2025\ 2026، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة النادي، يزن الشريف في باريس، بعدما أنهى الفحوصات الطبية.

وارتبط اسم النجم الإسباني خلال الفترة الماضية بالعديد من الأندية الكبرى، حيث كان هدفًا لريال مدريد، مانشستر سيتي، ليفربول، تشيلسي ونابولي، إلا أن النادي الأهلي تفوق عليهم، ونجح في حسم الصفقة.

وتم تصعيد غابري فيغا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتا فيغو في بداية الموسم قبل الماضي، وشارك معه في 56 مباراة، وساهم في تسجيل 15 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 11 مرة وصنع 4 أهداف.

الأهلي بدوري روشن

على الجانب الآخر، حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انطلاقة مميزة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ونجح في الفوز بأول 3 مباريات على التوالي، ليحصد 9 نقاط، ويحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن الاتحاد المتصدر.