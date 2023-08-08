لقطات لفرار مئات السياح من حرائق البرتغال المروعة

فر مئات السياح من المنتجعات مع اندلاع حرائق الغابات في البرتغال، مع انتشار أكثر من 500 رجل إطفاء في محاولة لحصار الحرائق، وسط توقعات بأن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية.

فرار مئات السياح من الحرائق

واضطر مئات السياح إلى الفرار من المنتجعات بعد اندلاع حرائق الغابات في البرتغال، بينما يستعد السكان المحليون لموجة حر أخرى، وتم نشر أكثر من 500 من رجال الإطفاء و205 محركات في جحيم مدينة أوديميرا الجنوبية الغربية اليوم، بحسب “ذا صن” البريطانية.

ويحاول أكثر من ألف عنصر إطفاء مكافحة حريق غابات بوسط البرتغال، حيث حذَّر مسؤولون من أن آلاف الهكتارات معرَّضة للخطر مع ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد، حسبما أفادت “فرانس برس“.

حرائق البرتغال

واحترق نحو 7 آلاف هكتار بالقرب من كاستيلو برانكو، بحسب ما أعلن قائد عملية مكافحة الحرائق خوسيه جولهيرمي للصحافيين في بورينسا نوفا، لكنه حذر من أن الخطر المحتمل لهذا الحريق يُقدر بأكثر من 20 ألف هكتار. وأضاف: “هذه منطقة واسعة للغاية تضم العديد من المنازل والقرى المعزولة”، مشيرًا إلى أن “شعاع الحريق امتد لنحو 60 كيلومترًا”.

وانتشر الدخان والرماد، أمس الاثنين، إثر الحريق الذي اندلع الجمعة لمسافة تزيد على 130 كيلومترًا شرقًا، وصولًا إلى مزار فاطمة المريمي الذي قصده البابا فرنسيس في إطار زيارته للبلاد لمناسبة الأيام العالمية للشبيبة. كما تم نشر 300 عنصر إطفاء إضافي من أجل مكافحة حرائق اندلعت في أوديميرا قرب الساحل الجنوبي الغربي للبلاد.

درجات الحرارة تصل لـ 40ْ

من جانبه، أكد مسؤول الأمن المدني تياغو بوجيو أن هناك جبهتين نشطتين للحرائق، بينما أصبحت ثالثة تحت السيطرة فيما كانت في طريقها جنوبًا إلى منطقة الغارافي السياحية.

ويُتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 40 مئوية في بعض المناطق. وحذرت السلطات من أن مخاطر اندلاع حرائق الغابات ستبقى مرتفعة للغاية أو قصوى في جميع أنحاء البلاد.