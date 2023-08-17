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لقطات للأضرار التي خلفتها الرياح اليوم في النعيرية

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٢ مساءً
لقطات للأضرار التي خلفتها الرياح اليوم في النعيرية
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو حجم الأضرار التي خلفتها الرياح الهابطة اليوم في محافظة النعيرية.

وبين مقطع فيديو نشره حساب طقس العرب عبر منصة إكس، انهيار وجهات عدد من المحال التجارية، وانقلاب عدد من السيارات في الطرق العامة، وكذلك تضررها، فضلًا عن هبوب الرياح على كافة المباني والمارة في الشوارع.

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الفرصة مهيأة للأمطار

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل.

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 45 كم/ ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 32 كم/ ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 15- 40 كم/ ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

 

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