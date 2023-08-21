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مع ظهور سحب رعدية

لقطات للأمطار الغزيرة وظهور البروق في سماء الطائف

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢١ مساءً
لقطات للأمطار الغزيرة وظهور البروق في سماء الطائف
المواطن - فريق التحرير

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وثقت لقطات نشرتها قناة “العربية”، هطول أمطار غزيرة على محافظة الطائف، مع ظهور سحب رعدية وبروق في السماء.

وأظهر الفيديو هطول الأمطار الغزيرة على الطائف، مع جريان السيول والمياه في الشوارع، وسط إصدار المركز الوطني للأرصاد إنذار أحمر بشأن هطول الأمطار على منطقة مكة المكرمة.

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طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية والقصيم.

في حين يستمر التوقع بهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

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