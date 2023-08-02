لقطات لنجاة عامل بأعجوبة من فكي تمساح ضخم

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لنجاة عامل في مزرعة للتماسيح في ولاية كولورادو الأمريكية بأعجوبة من فكي تمساح طوله 12 قدمًا ووزنه 600 رطل أثناء محاولته إطعامه.

وبحسب الفيديو، الذي شاركته مزرعة “كولورادو غاتور”، ظهر موظف يدعى تشاد، وهو يحاول إطعام التمساح المعروف باسم إلفيس، إلا أن التمساح هاجمه.

وأظهر الفيديو، الموظف وقد تمكن من الهرب بصعوبة من فكي التمساح بعد أن تدخل موظف آخر لمنع إلفيس من مهاجمة تشاد الذي انزلق أثناء الحادث.