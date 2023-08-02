Icon

ريم عبدالرحمن تبدع برسم تصاميم الفساتين بـ الكحل والبصل والسكر Icon مجسم الكعبة المشرفة هدية السديس لـ خالد الفيصل Icon إخلاء الكونجرس وتعزيزات أمنية بعد سماع إطلاق نار Icon ضبط 3 مخالفات يتسولن في جازان Icon ازدهار شعبية ترامب في استطلاعات الرأي بعد قرار محاكمته Icon لقطات لنجاة عامل بأعجوبة من فكي تمساح ضخم Icon طريقة سعودية مبتكرة لتشخيص الجلطات ومرض السكري Icon مزايا خدمة مبايعة المركبات عبر أبشر Icon حيلة غريبة للقضاء على البعوض Icon الأكلات الشعبية تجذب زوار بيت حائل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
تدخل موظف آخر لمنع التمساح

لقطات لنجاة عامل بأعجوبة من فكي تمساح ضخم

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٠ مساءً
لقطات لنجاة عامل بأعجوبة من فكي تمساح ضخم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لنجاة عامل في مزرعة للتماسيح في ولاية كولورادو الأمريكية بأعجوبة من فكي تمساح طوله 12 قدمًا ووزنه 600 رطل أثناء محاولته إطعامه.

وبحسب الفيديو، الذي شاركته مزرعة “كولورادو غاتور”، ظهر موظف يدعى تشاد، وهو يحاول إطعام التمساح المعروف باسم إلفيس، إلا أن التمساح هاجمه.

قد يهمّك أيضاً
نزوح المئات جراء فيضانات موسمية في باكستان

نزوح المئات جراء فيضانات موسمية في باكستان

سيطرة إيلون ماسك على شبكة الأقمار الصناعية يثير قلق جيوش العالم

سيطرة إيلون ماسك على شبكة الأقمار الصناعية يثير قلق جيوش العالم

وأظهر الفيديو، الموظف وقد تمكن من الهرب بصعوبة من فكي التمساح بعد أن تدخل موظف آخر لمنع إلفيس من مهاجمة تشاد الذي انزلق أثناء الحادث.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم