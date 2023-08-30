لقطات لهجوم بمسيرات على مطار روسي يصيب 4 طائرات

أعلنت وسائل إعلام روسية، وقوع انفجارات وحريق بعد هجوم بطائرات مسيرة في منطقة مطار بسكوف غربي روسيا.

طائرات مسيرة

وذكر ميخائيل فيديرنيكوف، حاكم مقاطعة بسكوف الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي اعترض هجومًا بطائرات مسيرة على مطار مدينة بسكوف غرب البلاد، وفقًا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأكد فيديرنيكوف عبر حسابه على تطبيق تيليجرام أنه متواجد في مطار بسكوف منذ بداية الحادث، لافتًا إلى أنه بحسب المعلومات الأولية لم يسفر الهجوم عن إصابات.

وأضاف فيديرنيكوف أن العمل جارٍ لتحديد حجم الأضرار الناجمة عن مهاجمة المطار، مشيرًا إلى أنه سيقدم معلومات أكثر تفصيلًا عن الهجوم لاحقًا.

من جانبها، ذكرت الطوارئ الروسية أن 4 طائرات تعرضت لأضرار بعد هجوم بمسيرات على مطار بسكوف العسكري.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور تم تداولها على منصة إكس، دخانًا أسود كثيفًا يتصاعد فوق المطار جراء حريق بسبب الانفجار.

واستشهد رواد إكس بمنشورات لسكان محليين سمعوا انفجارات وإطلاق نار.