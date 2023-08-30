Icon

إحباط ترويج نصف مليون قرص إمفيتامين في الرياض Icon لقطات لهجوم بمسيرات على مطار روسي يصيب 4 طائرات Icon إطلاق هاتف iPhone 15 الجديد في 12 سبتمبر Icon سمكة لديها أسنان تشبه البشر Icon لقطات مذهلة من الفضاء لإعصار إداليا Icon مراسم مغلقة لوداع قائد فاغنر Icon المدني: احذروا هطول أمطار رعدية على معظم المناطق Icon إذاعة الأذان في مكبرات الصوت لأول مرة في نيويورك Icon إنذار أحمر: سيول وبرد على جازان اليوم Icon الأرصاد: أمطار ورياح في الرياض اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
سكان محليون سمعوا انفجارات وإطلاق نار

لقطات لهجوم بمسيرات على مطار روسي يصيب 4 طائرات

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٩ صباحاً
لقطات لهجوم بمسيرات على مطار روسي يصيب 4 طائرات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وسائل إعلام روسية، وقوع انفجارات وحريق بعد هجوم بطائرات مسيرة في منطقة مطار بسكوف غربي روسيا.

طائرات مسيرة

وذكر ميخائيل فيديرنيكوف، حاكم مقاطعة بسكوف الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي اعترض هجومًا بطائرات مسيرة على مطار مدينة بسكوف غرب البلاد، وفقًا لوكالة سبوتنيك الروسية.

قد يهمّك أيضاً
وظائف لدى شركة التعدين العربية السعودية “معادن”

وظائف لدى شركة التعدين العربية السعودية “معادن”

أول إنجاز لـ هاري كين مع بايرن ميونخ

أول إنجاز لـ هاري كين مع بايرن ميونخ

وأكد فيديرنيكوف عبر حسابه على تطبيق تيليجرام أنه متواجد في مطار بسكوف منذ بداية الحادث، لافتًا إلى أنه بحسب المعلومات الأولية لم يسفر الهجوم عن إصابات.

وأضاف فيديرنيكوف أن العمل جارٍ لتحديد حجم الأضرار الناجمة عن مهاجمة المطار، مشيرًا إلى أنه سيقدم معلومات أكثر تفصيلًا عن الهجوم لاحقًا.

من جانبها، ذكرت الطوارئ الروسية أن 4 طائرات تعرضت لأضرار بعد هجوم بمسيرات على مطار بسكوف العسكري.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور تم تداولها على منصة إكس، دخانًا أسود كثيفًا يتصاعد فوق المطار جراء حريق بسبب الانفجار.

واستشهد رواد إكس بمنشورات لسكان محليين سمعوا انفجارات وإطلاق نار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف هندسية وفنية شاغرة بشركة نوماك
وظائف

وظائف هندسية وفنية شاغرة بشركة نوماك

وظائف
إنقاذ حياة مواطنة من حمل خارج الرحم بتبوك
السعودية اليوم

إنقاذ حياة مواطنة من حمل خارج الرحم...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تغلق على تراجع 21 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تغلق على تراجع 21 نقطة

السوق
إنقاص الوزن كلمة السر في الوقاية من السكري
صحة وطب‎

إنقاص الوزن كلمة السر في الوقاية من...

صحة وطب‎
إطلاق حملة اعتناء لتحصين النشء من الأفكار الضالة
السعودية اليوم

إطلاق حملة اعتناء لتحصين النشء من الأفكار...

السعودية اليوم
زوج بثينة القباع يروي تفاصيل وفاتها في البوسنة: عالجوها بالملح
السعودية اليوم

زوج بثينة القباع يروي تفاصيل وفاتها في...

السعودية اليوم
إلقاء زجاجة حارقة على سفارة السويد ببيروت
العالم

إلقاء زجاجة حارقة على سفارة السويد ببيروت

العالم
“التموين” توزع 82 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين
السوق

“التموين” توزع 82 مليون ريال أرباحاً نقدية...

السوق