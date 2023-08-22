لقطات لهطول أمطار الخير على الحرم المكي

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وثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، هطول أمطار غزيرة على الكعبة المشرفة اليوم الثلاثاء الموافق 6 صفر 1445هـ.
وأظهر الفيديو، هطول الأمطار الغزيرة على الكعبة المشرفة لتزيدها جمالاً وبهاء، وسط تواجد كثيف من المعتمرين وزوار الحرم المكي.
وتشهد منطقة مكة المكرمة، هطول أمطار غزيرة لاسيما على الحرم المكي الشريف، جعلها الله سقيا خير وبركة.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك ونجران.
فيديو | الآن.. أمطار غزيرة يشهدها الحرم المكي#الإخبارية pic.twitter.com/WWmfj3bmNy
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 22, 2023