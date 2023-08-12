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يصاحبها تدنِ في درجات الحرارة

لقطات لهطول الأمطار الغزيرة والبرد على باحة ربيعة بأبها

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٨ مساءً
لقطات لهطول الأمطار الغزيرة والبرد على باحة ربيعة بأبها
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة على باحة ربيعة بالسودة في محافظة أبها بعسير.

أمطار غزيرة وبرد

وأظهر الفيديو، طرق باحة ربيعة وهي تمتلئ بمياه الأمطار التي تتساقط بغزارة، مع برد كثيف ودرجات حرارة متدنية.

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طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الجوف وتبوك تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

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