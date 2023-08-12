كريستيانو رونالدو يسجل هدف التعادل لـ النصر لقطات لهطول الأمطار الغزيرة والبرد على باحة ربيعة بأبها ميشايل يسجل الهدف الأول لـ الهلال من ضربة رأسية مالي تلغي تراخيص الخطوط الجوية الفرنسية بعد توترات بسبب النيجر الموارد البشرية: بطاقة أولوية لمستفيدي الضمان فوق الـ60 لحظة وصول نائب أمير مكة لنهائي كأس الملك سلمان للأندية التعادل السلبي عنوان الشوط الأول بين الهلال والنصر حديث علي البليهي ورونالدو يخطف الأنظار في مباراة الهلال والنصر تكوّن خلايا رعدية ممطرة على الباحة والليث والجنوب مفاجأة حول أسعار الذهب اليوم في مصر
وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة على باحة ربيعة بالسودة في محافظة أبها بعسير.
وأظهر الفيديو، طرق باحة ربيعة وهي تمتلئ بمياه الأمطار التي تتساقط بغزارة، مع برد كثيف ودرجات حرارة متدنية.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الجوف وتبوك تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة.
أمطار #باحة_ربيعة #السودة #أبها #عسير اليوم.
(المقطع من الواتس) pic.twitter.com/aEf5cdyZCB
— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) August 12, 2023