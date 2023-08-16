لقطات لهطول الأمطار الغزيرة وحبات البرد بأبها

وثقت مقاطع فيديو متداولة، هطول أمطار غزيرة مع حبات برد كثيفة على محافظة أبها مساء اليوم، وسط تحذيرات من المركز الوطتي للأرصاد بشأن الحالة المطرية في منطقة عسير.

وأظهر فيديو آخر هطول الأمطار الغزيرة مع حبات البرد على الوادي الطالع في السودة بأبها.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة نجران.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.