لقطات لهطول الأمطار الغزيرة وحبات البرد بأبها 500 ريال غرامة إطعام الكائنات الفطرية ميناء الملك عبدالعزيز يحقق أعلى مناولة شهرية بـ 211,202 حاوية ضبط فعالية ترفيهية مخالفة للسلوك والذوق العام في نجران هيئة المنافسة ترصد عددًا من المخالفات في قطاع السيارات 560 حافلة مدرسية تستعد لنقل 20 ألف طالب بمكة المكرمة المنتخب السعودي يُعسكر في نيوكاسل سبتمبر المقبل المدينة المنورة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالسعودية الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأحمر إنجلترا إلى نهائي كأس العالم للسيدات 2023
وثقت مقاطع فيديو متداولة، هطول أمطار غزيرة مع حبات برد كثيفة على محافظة أبها مساء اليوم، وسط تحذيرات من المركز الوطتي للأرصاد بشأن الحالة المطرية في منطقة عسير.
وأظهر فيديو آخر هطول الأمطار الغزيرة مع حبات البرد على الوادي الطالع في السودة بأبها.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة نجران.
في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.
هطول أمطار غزيرة على #أبها مساء اليوم
عبر:@Rayankhurmi pic.twitter.com/bVxnWB42yE
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 16, 2023