أكثر من 605 آلاف عملية تجديد رخص السير إلكترونيًا في 6 أشهر ماركو سيلفا: ميتروفيتش جاهز للعب معنا خطر يهدد ألمانيا في فصول الشتاء المقبلة لقطات لهطول الأمطار والبرد على شمال أبها كياني راعيًا ذهبيًا لـ الأهلي حتى 2026 فرصة دبلوماسية لحل أزمة النيجر بقمة إيكواس إعلان نتائج المرشحين للقبول بدورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد 3 استفسارات تهم مستفيدي حساب المواطن بعد إيداع الدعم فابريزيو رومانو: نيمار يملك عرضًا من الهلال بايدن يثير غضب الجمهوريين بسبب أوكرانيا
وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة وحبات برد على شمال مدينة أبها مساء اليوم الخميس.
وأظهر الفيديو، الأمطار والبرد وهما يكسوان شمال مدينة أبها، مع جريان المياه والسيول في الشوارع.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية تنشط على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية.
فيما تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير، في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة الباحة يمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما يبقى الطقس حاراً على أجزاء من المنطقة الشرقية.
فيديو | الأمطار والبرد يكسوان شمال مدينة أبها مساء هذا اليوم#الإخبارية pic.twitter.com/vEviVekwd0
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 10, 2023