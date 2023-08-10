Icon

أكثر من 605 آلاف عملية تجديد رخص السير إلكترونيًا في 6 أشهر Icon ماركو سيلفا: ميتروفيتش جاهز للعب معنا Icon خطر يهدد ألمانيا في فصول الشتاء المقبلة Icon لقطات لهطول الأمطار والبرد على شمال أبها Icon كياني راعيًا ذهبيًا لـ الأهلي حتى 2026 Icon فرصة دبلوماسية لحل أزمة النيجر بقمة إيكواس Icon إعلان نتائج المرشحين للقبول بدورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد Icon 3 استفسارات تهم مستفيدي حساب المواطن بعد إيداع الدعم Icon فابريزيو رومانو: نيمار يملك عرضًا من الهلال Icon بايدن يثير غضب الجمهوريين بسبب أوكرانيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مع جريان السيول

لقطات لهطول الأمطار والبرد على شمال أبها

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٦ مساءً
لقطات لهطول الأمطار والبرد على شمال أبها
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة وحبات برد على شمال مدينة أبها مساء اليوم الخميس.

وأظهر الفيديو، الأمطار والبرد وهما يكسوان شمال مدينة أبها، مع جريان المياه والسيول في الشوارع.

قد يهمّك أيضاً
ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لـ الإنتاج الصناعي خلال يونيو بنسبة 0.5%

ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لـ الإنتاج الصناعي خلال يونيو بنسبة 0.5%

موعد مباراة الأهلي ضد الحزم والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي ضد الحزم والقنوات الناقلة

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية تنشط على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية.

فيما تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير، في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة الباحة يمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما يبقى الطقس حاراً على أجزاء من المنطقة الشرقية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 235 ريالاً
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ...

السوق
مواطن يحول مزرعته لمزار سياحي في بلقرن
السعودية اليوم

مواطن يحول مزرعته لمزار سياحي في بلقرن

السعودية اليوم
اصطدام هليكوبتر بمبنى في لاجوس النيجيرية
العالم

اصطدام هليكوبتر بمبنى في لاجوس النيجيرية

العالم
مانشستر سيتي يفاجئ الأهلي بتغريدة بشأن صفقة رياض محرز
الرياضة

مانشستر سيتي يفاجئ الأهلي بتغريدة بشأن صفقة...

الرياضة
جوردان هندرسون اتفاقي رسميًا
الرياضة

جوردان هندرسون اتفاقي رسميًا

الرياضة
جراحة نادرة لعلاج سمنة مريض تجاوز 200 كجم
السعودية اليوم

جراحة نادرة لعلاج سمنة مريض تجاوز 200...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في فروع بوبا للتأمين
وظائف

وظائف شاغرة في فروع بوبا للتأمين

وظائف
وظائف شاغرة في فروع شركة رتال
وظائف

وظائف شاغرة في فروع شركة رتال

وظائف