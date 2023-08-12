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لقطات لهطول الأمطار وجريان السيول بجازان

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٩ مساءً
لقطات لهطول الأمطار وجريان السيول بجازان
المواطن - فريق التحرير

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هطلت مساء اليوم السبت، أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح وجريان للسيول وتدنِ في مستوى الرؤية الأفقية.

وأظهرت عدة مقاطع فيديو متداولة، هطول الأمطار الغزيرة على عدد من مدن ومحافظات جازان والتي شملت مدينة جيزان ومحافظات: أبوعريش، والعيدابي، والعارضة، وصبيا، وأحد المسارحة، وبيش، والريث، والداير، وفيفا، والحرث، وهروب.

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أمطار غزيرة على جازان

ووثق مقطع فيديو جريان السيول في مدينة هروب بجازان، عقب هطول الأمطار الغزيرة.

كما وثقت مقاطع فيديو أخرى هطول الأمطار الغزيرة على جازان مع سماع صوت الرعد وجريان السيول.

 

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