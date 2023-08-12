شرطة الرياض: نتخذ الإجراءات النظامية بحق مقيم ادعى تعرضه للاحتجاز في مقر سكنه لقطات لهطول الأمطار وجريان السيول بجازان بدر بن سلطان يتوج النصر بالبطولة الأغلى شجاعة رونالدو والنصر تغلب كثرة الهلال رئيس أهل السنة في توغو: السعودية هي عين الإسلام والمسلمين عمليات الخفجي المشتركة: حريق محدود في منطقة سخانات إزالة الأملاح السديس يزور المعيقلي للاطمئنان على صحته مدينة صينية تتحول للون الأصفر وتختفي ملامحها مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن مسلي آل معمر: أداء بطولي لـ النصر رغم الطرد
هطلت مساء اليوم السبت، أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح وجريان للسيول وتدنِ في مستوى الرؤية الأفقية.
وأظهرت عدة مقاطع فيديو متداولة، هطول الأمطار الغزيرة على عدد من مدن ومحافظات جازان والتي شملت مدينة جيزان ومحافظات: أبوعريش، والعيدابي، والعارضة، وصبيا، وأحد المسارحة، وبيش، والريث، والداير، وفيفا، والحرث، وهروب.
ووثق مقطع فيديو جريان السيول في مدينة هروب بجازان، عقب هطول الأمطار الغزيرة.
كما وثقت مقاطع فيديو أخرى هطول الأمطار الغزيرة على جازان مع سماع صوت الرعد وجريان السيول.