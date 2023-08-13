لقطات مأساوية لـ هاواي بعدما شهدت أكبر حرائق الغابات الأمريكية

دمرت حرائق ماوي 2100 فدان من الأراضي وتجاوزت خسار أكبر الحرائق في التاريخ الأمريكي، فيما نشرت السلطات في هاواي دعمًا إضافيًا لمواصلة جهود فرق الإنقاذ في البحث عن المفقودين وعن ضحايا حرائق الغابات المدمرة.

مقتل 93 شخصًا

وأكد حاكم جزر هاواي جوش جرين، مقتل 93 شخصًا في الحرائق المستعرة التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي، فيما دمرت حرائق ماوي 2100 فدان من الأراضي وتجاوزت بذلك خسائر حرائق كاليفورنيا كامب فاير التي اندلعت في عام 2018.

ولا تزال ستة حرائق مشتعلة عبر ساحل هاواي، مع احتواء حريق لاهاينا الآن بنسبة 85 في المائة.

ألف شخص في عداد المفقودين

وقال الحاكم جرين إن جهود الإنقاذ جارية منذ يوم الجمعة الماضية، حيث لا يزال مصير حوالي 1000 شخص في عداد المفقودين فيما من المحتمل أن يكون أكبر كارثة طبيعية في تاريخ الولاية.

وحذر المسؤولون من أن عدد القتلى سيرتفع على الأرجح مرة أخرى عند إجراء عمليات تفتيش داخلية لنحو 1000 مبنى محترق.

الفرار إلى ملاجئ الطوارئ

وقال السيناتور الأمريكي بريان شاتز من هاواي لـ MSNBC: “لم يدخل أحد أيًا من هذه المباني التي احترقت وهذا هو المكان الذي نتوقع فيه للأسف ارتفاع عدد القتلى بشكل كبير”.

ولا يزال الكثيرون في ملاجئ الطوارئ بعد فرارهم من النيران. وتتواصل جهود مكافحة الحرائق في أجزاء من جزيرة ماوي، بما في ذلك المناطق المحيطة بمدينة لاهاينا التي تعرضت لخسائر فادحة. خسائر حرائق هاواي