عظام دولفين عمرها 8000 عام في أسكتلندا انهيار رافعة على رؤوس العمال في الهند ومصرع 20 عاملًا قلق أممي من طرد تونس للمهاجرين وطالبي اللجوء غسل باب الكعبة المشرفة وتهيئته بعد عملية رفع الستار عروسان يقيمان زفافهما في قاعة غارقة بالأمطار لحظة غرق مطار بكين بسبب إعصار دوكسوري اختناق 8 أشخاص من عائلة واحدة داخل بئر بالجزائر انهيار 400 منزل في السودان بسبب الأمطار ترشيح 11551 لإجراء المقابلة الشخصية لشغل الوظائف التعليمية الجديدة بنظام التعاقد السبب العلمي لتشبع السواحل بالرطوبة
وثق مقطع فيديو لقطات مذهلة لـ القمر العملاق من سماء عسير.
وبين مقطع الفيديو الذي نشرته قناة العربية، مشاهد بديعة لـ القمر العملاق وهو يتلألأ في سماء السعودية.
وكانت الجمعية الفلكية بجدة قد أفادت في وقت سابق أن سماء السعودية والوطن العربي ستشهد الثلاثاء 1 أغسطس اكتمال قمر محرم، وسيمثل ثاني بدر عملاق والأقرب هذا العام 2023م، وسيشرق بعد غروب الشمس من الأفق الجنوبي الشرقي، وبعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق سيظهر باللون الأبيض الفضي المعتاد، وسيصل أقرب قمر عملاق لحظة الاكتمال عند الساعة 09:31 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسيكون على مسافة 357.528 كيلومترًا، وهذا سيجعل حجمه الظاهري أكبر بحوالي 14% وإضاءته أكبر بحوالي 30%، مقارنة بما يكون عليه في أبعد مسافة له “الأوج” من الأرض، وسيكون مشاهدًا طوال الليل.
لقطات مذهلة لـ #القمر_العملاق من سماء #عسير 🌕#السعودية
عبر:@khaled_aasere pic.twitter.com/AtZojXjFPv
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 1, 2023