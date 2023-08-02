وثق مقطع فيديو لقطات مذهلة لـ القمر العملاق من سماء عسير.

القمر العملاق

وبين مقطع الفيديو الذي نشرته قناة العربية، مشاهد بديعة لـ القمر العملاق وهو يتلألأ في سماء السعودية.

اكتمال البدر

وكانت الجمعية الفلكية بجدة قد أفادت في وقت سابق أن سماء السعودية والوطن العربي ستشهد الثلاثاء 1 أغسطس اكتمال قمر محرم، وسيمثل ثاني بدر عملاق والأقرب هذا العام 2023م، وسيشرق بعد غروب الشمس من الأفق الجنوبي الشرقي، وبعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق سيظهر باللون الأبيض الفضي المعتاد، وسيصل أقرب قمر عملاق لحظة الاكتمال عند الساعة 09:31 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسيكون على مسافة 357.528 كيلومترًا، وهذا سيجعل حجمه الظاهري أكبر بحوالي 14% وإضاءته أكبر بحوالي 30%، مقارنة بما يكون عليه في أبعد مسافة له “الأوج” من الأرض، وسيكون مشاهدًا طوال الليل.