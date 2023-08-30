لقطات مذهلة من الفضاء لإعصار إداليا

أعلن المركز الوطني الأمريكي للأرصاد عن العاصفة إداليا، وشدد على المواطنين من ضرورة أخذ الحيطة والحذر من العاصفة إداليا المتجهة في طريقها حاليًّا إلى فلوريدا، لتثير العاصفة إداليا حالة من الرعب والقلق بين المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية.

لقطات الأقمار الصناعية

وأظهرت صور من أقمار صناعية تشكيل إعصار إداليا بينما يقترب من الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يضرب الإعصار الساحل الغربي لفلوريدا ويصل إلى اليابسة كإعصار كبير من الدرجة الثالثة.

وفي بعض الصور، يظهر عاصفة إداليا وهو يدور بالقرب من المحيط الأطلسي. كما قامت محطة الفضاء الدولية بتصوير لقطات للإعصار من زاويتها في الفضاء.

Satellite imagery shows Hurricane Idalia — a category 1 storm at the time these images were captured — approaching Florida's western coast. pic.twitter.com/3O5KmuMZmQ — CNN (@CNN) August 29, 2023

العاصفة إداليا 2023

حثت السلطات المحلية السكان في الولايات المتضررة من العاصفة إداليا من سرعة إجلاء منازلهم الواقعة في المناطق المنخفضة، وذلك على طول ساحل خليج تامبا، وجددت السلطات الأمريكية المعنية تحذيراتها للمواطنين من احتمالية هجوم العاصفة إداليا خلال الأيام القادمة على عدد من الولايات، بقوة قد تكون مهددة بالحياة.

أثرت العاصفة إداليا على جزء كبير من جزيرة فلوريدا، والتي هاجمت أجزاء منها منذ أيام، لتأثر بشكل كبير على الجزء الغربي من الجزيرة، مع العلم أنه لا تزال هناك أجزاء من مقاطعة بينار ديل ريو تتعافي من إعصار إيان الذي هاجمها العام الماضي 2022.

موعد انتهاء العاصفة

ويتوقع الخبراء في الولايات المتحدة الأمريكية أن العاصفة إداليا قد تؤدي إلى حدوث فيضانات وذلك بالقرب من نهر كوياجواتيجي، لذا حذرت المواطنين من سرعة إخلاء منازلهم والانتقال للإقامة في منازل أصدقائهم وأقاربهم.

كما أفادت وكالة أنباء «أسوشيتيد برس» الأمريكية في بيانها، أن خبراء الأرصاد يتوقعون أن العاصفة إداليا مستمرة بقوة تصل للإعصار حتى مساء اليوم وتمتد توابعها حتى اليوم الأربعاء.

تحذير للجاليات السعودية

أهابت قنصلية السعودية في هيوستن، بالمواطنين المتواجدين في ولاية فلوريدا، بضرورة توخي الحيطة والحذر، ومتابعة ما تصدره السلطات الرسمية من تعليمات وإرشادات خاصة بالتعامل مع التغيرات المناخية.