لقطات مذهلة من الفضاء لإعصار إداليا

أعلن المركز الوطني الأمريكي للأرصاد عن العاصفة إداليا، وشدد على المواطنين من ضرورة أخذ الحيطة والحذر من العاصفة إداليا المتجهة في طريقها حاليًّا إلى فلوريدا، لتثير العاصفة إداليا حالة من الرعب والقلق بين المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهرت صور من أقمار صناعية تشكيل إعصار إداليا بينما يقترب من الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يضرب الإعصار الساحل الغربي لفلوريدا ويصل إلى اليابسة كإعصار كبير من الدرجة الثالثة.

وفي بعض الصور، يظهر عاصفة إداليا وهو يدور بالقرب من المحيط الأطلسي. كما قامت محطة الفضاء الدولية بتصوير لقطات للإعصار من زاويتها في الفضاء.

Satellite imagery shows Hurricane Idalia — a category 1 storm at the time these images were captured — approaching Florida's western coast. pic.twitter.com/3O5KmuMZmQ

