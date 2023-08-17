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تحولت إلى كتلة نارية متدحرجة

لقطات مروعة لتحطم طائرة على طريق سريع ومقتل 10 ماليزيين

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٥ مساءً
لقطات مروعة لتحطم طائرة على طريق سريع ومقتل 10 ماليزيين
المواطن - فريق التحرير

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لقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم، اليوم الخميس، في حادث تحطم طائرة خفيفة على طريق سريع بولاية سيلانجور في ماليزيا، وفق ما أعلنته الشرطة المحلية.

وأفادت شبكة الطيران المدني الماليزية، بأن ستة ركاب واثنين من أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة وقت تحطمها.

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وذكرت الشرطة أن القتيلين الأخيرين كانا على الطريق السريع لدى تحطم الطائرة.

ووثق مقطع مصور، لحظة سقوط الطائرة التي تحولت إلى كتلة نارية متدحرجة على الطريق.

وذكر حسين عمر خان قائد شرطة سيلانجور: الطائرة التي تم السماح لها بالفعل بالهبوط لم تجر أي مكالمات طوارئ. كانت الطائرة على بعد دقيقتين من الهبوط.

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