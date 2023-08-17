لقطات مروعة لتحطم طائرة على طريق سريع ومقتل 10 ماليزيين

لقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم، اليوم الخميس، في حادث تحطم طائرة خفيفة على طريق سريع بولاية سيلانجور في ماليزيا، وفق ما أعلنته الشرطة المحلية.

وأفادت شبكة الطيران المدني الماليزية، بأن ستة ركاب واثنين من أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة وقت تحطمها.

"La aeronave, que ya había recibido autorización para descender, no hizo ninguna llamada de emergencia. El avión estaba a dos minutos de aterrizar", dijo el jefe de Policía de Selangor, Hussein Omar Khan. pic.twitter.com/l4cHnSIk8d — El Ojo de Jebus (@Chufl3t3r0) August 17, 2023

وذكرت الشرطة أن القتيلين الأخيرين كانا على الطريق السريع لدى تحطم الطائرة.

ووثق مقطع مصور، لحظة سقوط الطائرة التي تحولت إلى كتلة نارية متدحرجة على الطريق.

A bordo de la aeronave se encontraban 8 personas, pero el impacto del jet también afectó al conductor de un vehículo y a un motociclista, quienes murieron en el accidente. pic.twitter.com/d8cFzx2Npl — El Ojo de Jebus (@Chufl3t3r0) August 17, 2023

وذكر حسين عمر خان قائد شرطة سيلانجور: الطائرة التي تم السماح لها بالفعل بالهبوط لم تجر أي مكالمات طوارئ. كانت الطائرة على بعد دقيقتين من الهبوط.