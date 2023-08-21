لقطات مفزعة تكشف حصار العاصمة اليونانية بنيران الحرائق

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كشفت لقطات مفزعة حصار النيران للعاصمة اليونانية، اليوم الاثنين، مما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل في تجدد حرائق الغابات بالقرب من العاصمة اليونانية أثينا.
وقررت السلطات إخلاء أحد الشواطئ وسارعت طائرات الهليكوبتر للتعامل مع حريق الغابات اليونانية، وأشارت صحيفة “ذا صن” البريطانية إلى أنه اندلع حريق آخر صباح اليوم في فيوتيا في وسط اليونان، على بعد حوالي 62 ميلاً شمال العاصمة.
وقال مسؤول في خدمة الإطفاء إن حوالي 60 من رجال الإطفاء يعملون على إخماد النيران بمساعدة أربع طائرات لقذف المياه. تم إخلاء قريتين في المنطقة بينما تم إجلاء الأشخاص على الشاطئ. وقال رئيس بلدية طيبة جيورجوس أناستاسيو لوسائل الإعلام الحكومية إن الحريق على بعد نصف ميل فقط من منازل الناس، وأن الرياح القوية تجعل من الصعب احتواءه.