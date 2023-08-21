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لقطات مفزعة تكشف حصار العاصمة اليونانية بنيران الحرائق

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠١ مساءً
لقطات مفزعة تكشف حصار العاصمة اليونانية بنيران الحرائق
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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كشفت لقطات مفزعة حصار النيران للعاصمة اليونانية، اليوم الاثنين، مما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل في تجدد حرائق الغابات بالقرب من العاصمة اليونانية أثينا.

النيران تحاصر العاصمة اليونانية

وقررت السلطات إخلاء أحد الشواطئ وسارعت طائرات الهليكوبتر للتعامل مع حريق الغابات اليونانية، وأشارت صحيفة “ذا صن” البريطانية إلى أنه اندلع حريق آخر صباح اليوم في فيوتيا في وسط اليونان، على بعد حوالي 62 ميلاً شمال العاصمة.

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وقال مسؤول في خدمة الإطفاء إن حوالي 60 من رجال الإطفاء يعملون على إخماد النيران بمساعدة أربع طائرات لقذف المياه. تم إخلاء قريتين في المنطقة بينما تم إجلاء الأشخاص على الشاطئ. وقال رئيس بلدية طيبة جيورجوس أناستاسيو لوسائل الإعلام الحكومية إن الحريق على بعد نصف ميل فقط من منازل الناس، وأن الرياح القوية تجعل من الصعب احتواءه.

إخلاء قرى يونانية

أمرت السلطات اليونانية بإخلاء قريتين بمقاطعة “بيوتيا”، التي تقع على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال غرب العاصمة أثينا، إثر نشوب حريق غابات جديد صباح اليوم الاثنين.
وذكرت صحيفة “كاثمريني” اليونانية أن السلطات عثرت على جثة شخص يعتقد أنه لقي مصرعه إثر استنشاقه كميات كبيرة من الدخان، موضحة أن السلطات وضعت قاربين تابعين لخفر السواحل وعددًا من قوارب الصيد والقوارب الخاصة في حالة تأهب في حال ضرورة إجراء الإخلاء عبر البحر.

نيران على الحدود

يشار إلى أن السلطات اليونانية تكافح حريق غابات ضخم بشمال شرق البلاد قرب الحدود مع تركيا لليوم الثالث على التوالي، مما تسبب في تدمير عدد من المنازل، فيما يعمل أكثر من 200 رجل إطفاء و16 طائرة و7 مروحيات بمساعدة الجيش اليوناني ومتطوعين لإخماد الحريق.
وأرسلت قبرص طائرتي إطفاء للمساعدة في مواجهة حريق ألكساندروبوليس، بالإضافة إلى 4 من أفراد طاقم الطائرتين، و5 من موظفي الدعم الأرضي.

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