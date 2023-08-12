لقطات من تتويج النصر بـ كأس الملك سلمان للأندية

تُوج فريق النصر بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد فوزه مساء اليوم السبت على نادي الهلال بنتيجة هدفين لهدف في المباراة النهائية التي أُقيمت في الطائف.

وتسلم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اللقب من الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ليحتفل به مع زملائه على منصة التتويج.

واحتفل مسلي آل معمر رئيس نادي النصر باللقب مع اللاعبين على أرضية ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

أول لقب لـ رونالدو بقميص النصر

وكان رونالدو حقق أول ألقابه مع العالمي وذلك بعد الفوز اليوم على نادي الهلال بنتيجة 2-1 في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وانضم النجم البرتغالي، لنادي النصر في يناير 2023 قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي كصفقة انتقال حر.

وبعد الفوز على الهلال فإن أزرق الرياض، أصبح بوابة النجم البرتغالي لتحقيق أولى ألقابه مع أصفر الرياض والفوز بـ 6 ملايين دولار أمريكي مكافأة التتويج بلقب البطولة العربية.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ثم سجل الهلال هدف التقدم في الشوط الثاني من الوقت الأصلي عبر اللاعب البرازيلي ميشايل في الدقيقة الـ 50، ثم نجح العالمي عبر رونالدو في تسجيل هدف التعادل بعد 4 دقائق من طرد زميله المدافع عبدالإله العمري.

وحافظ أصفر الرياض على فوزه وهو بـ 10 لاعبين ليحقق اللقب للمرة الأولى في تاريخه ويحصد 6 ملايين دولار أمريكي كمكافأة التتويج بالبطولة.