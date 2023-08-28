لقطات من تقديم مانشيني مدربًا للأخضر حتى 2027

نجح الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، في التعاقد مع المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، لقيادة الأخضر خلفًا للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

مانشيني مدربًا للأخضر

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، صورًا للمدرب الإيطالي مع ياسر المسحل بعد توقيع عقود تدريبه الأخضر حتى عام 2027.

وكان الاتحاد السعودي قد أعلن بالأمس عن تعاقده مع روبرتو مانشيني، لقيادة الأخضر، ووصل المدرب الإيطالي إلى الرياض اليوم، لتوقيع العقود رسميًا؛ وتقديمه لوسائل الإعلام.

ومن جانبه، قال روبرتو مانشيني في المؤتمر الصحافي: “أشكر رئيس الاتحاد السعودي لاختياري لهذا المنصب، وأنا فخور لقيادتي المنتخب السعودي الأول”.

وتابع خلال المؤتمر الصحافي المقام الآن لتقديمه: “الأيام الـ10 القادمة مهمة لرؤية اللاعبين، وأيضاً في الأيام الماضية شاهدنا العديد من المباريات للأندية”.

المنتخب السعودي يعسكر في نيوكاسل

وسيبدأ المدرب الإيطالي مهمته مع المنتخب السعودي في المعسكر المقرر إقامته في نيوكاسل من 3 وحتى 12 سبتمبر، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي قبل بطولة كأس آسيا، التي ستُقام في قطر، شهر يناير المقبل.