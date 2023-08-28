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سيبدأ مهمته في معسكر نيوكاسل

لقطات من تقديم مانشيني مدربًا للأخضر حتى 2027

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٩ مساءً
لقطات من تقديم مانشيني مدربًا للأخضر حتى 2027
المواطن - فريق التحرير

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نجح الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، في التعاقد مع المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، لقيادة الأخضر خلفًا للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

مانشيني مدربًا للأخضر

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، صورًا للمدرب الإيطالي مع ياسر المسحل بعد توقيع عقود تدريبه الأخضر حتى عام 2027.

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روبرتو مانشيني مدربا للأخضر
المدرب والمسحل بعد التوقيع – المصدر @SaudiNT

وكان الاتحاد السعودي قد أعلن بالأمس عن تعاقده مع روبرتو مانشيني، لقيادة الأخضر، ووصل المدرب الإيطالي إلى الرياض اليوم، لتوقيع العقود رسميًا؛ وتقديمه لوسائل الإعلام.

ومن جانبه، قال روبرتو مانشيني في المؤتمر الصحافي: “أشكر رئيس الاتحاد السعودي لاختياري لهذا المنصب، وأنا فخور لقيادتي المنتخب السعودي الأول”.

روبرتو مانشيني مدربا للأخضر
المدرب والمسحل بعد التوقيع – المصدر @SaudiNT

وتابع خلال المؤتمر الصحافي المقام الآن لتقديمه: “الأيام الـ10 القادمة مهمة لرؤية اللاعبين، وأيضاً في الأيام الماضية شاهدنا العديد من المباريات للأندية”.

روبرتو مانشيني مدربا للأخضر
المدرب والمسحل بعد التوقيع – المصدر @SaudiNT

المنتخب السعودي يعسكر في نيوكاسل

وسيبدأ المدرب الإيطالي مهمته مع المنتخب السعودي في المعسكر المقرر إقامته في نيوكاسل من 3 وحتى 12 سبتمبر، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي قبل بطولة كأس آسيا، التي ستُقام في قطر، شهر يناير المقبل.

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