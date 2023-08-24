لقطات من توقيع لابورت مع النصر لـ3 مواسم

نجحت إدارة نادي النصر، اليوم الخميس، في حسم صفقة النجم الإسباني إيمريك لابورت، بعد فترة طويلة من المفاوضات، لحسم الصفقة مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

لابورت يوقع للنصر

ونشر حساب نادي النصر على منصة “إكس”، صورًا من توقيع نجم مانشستر سيتي مع الرئيس التنفيذي، أحمد الغامدي، وعلق قائلًا: “لاعب المنتخب الإسباني وبطل الثلاثية.. يوقع رسميًا للعالمي”.

وأشار نادي النصر، إلى أنه حصل على توقيع إيمريك لابورت صاحب الـ29 عامًا، لمدة 3 سنوات، حيث سيُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الرياضي 2025\ 2026.

وكان نادي النصر قد أعلن عن الصفقة، حيث نشر مقطع فيديو؛ وظهر اللاعب الإسباني في نهايته، وهو يجلس في مدرجات ملعب “الأول بارك” في الرياض، وقال: “هيا يا شباب.. إنه سهل جدًا، لابورت هنا”.

وأعلن اللاعب الإسباني بالأمس رحيله رسميًا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، بعد مسيرة دامت لـ5 مواسم ونصف، بعد الانضمام إليه في يناير 2018، قادمًا من أتلتيك بلباو.

صفقات النصر الأجنبية

ويُعد لابورت الصفقة الأجنبية السادسة للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد كل من؛ الإيفواري سيكو فوفانا، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، البرازيلي أليكس تيليس، السنغالي ساديو ماني، والبرتغالي أوتافيو.