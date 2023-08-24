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بعد رحيله عن مانشستر سيتي

لقطات من توقيع لابورت مع النصر لـ3 مواسم

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٣ مساءً
لقطات من توقيع لابورت مع النصر لـ3 مواسم
المواطن - فريق التحرير

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نجحت إدارة نادي النصر، اليوم الخميس، في حسم صفقة النجم الإسباني إيمريك لابورت، بعد فترة طويلة من المفاوضات، لحسم الصفقة مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

لابورت يوقع للنصر

ونشر حساب نادي النصر على منصة “إكس”، صورًا من توقيع نجم مانشستر سيتي مع الرئيس التنفيذي، أحمد الغامدي، وعلق قائلًا: “لاعب المنتخب الإسباني وبطل الثلاثية.. يوقع رسميًا للعالمي”.

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إيمريك لابورت نصراوي
النجم الإسباني بعد التوقيع – المصدر @AlNassrFC

وأشار نادي النصر، إلى أنه حصل على توقيع إيمريك لابورت صاحب الـ29 عامًا، لمدة 3 سنوات، حيث سيُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الرياضي 2025\ 2026.

إيمريك لابورت نصراوي
النجم الإسباني بعد التوقيع – المصدر @AlNassrFC

وكان نادي النصر قد أعلن عن الصفقة، حيث نشر مقطع فيديو؛ وظهر اللاعب الإسباني في نهايته، وهو يجلس في مدرجات ملعب “الأول بارك” في الرياض، وقال: “هيا يا شباب.. إنه سهل جدًا، لابورت هنا”.

وأعلن اللاعب الإسباني بالأمس رحيله رسميًا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، بعد مسيرة دامت لـ5 مواسم ونصف، بعد الانضمام إليه في يناير 2018، قادمًا من أتلتيك بلباو.

إيمريك لابورت
اللاعب الإسباني

صفقات النصر الأجنبية

ويُعد لابورت الصفقة الأجنبية السادسة للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد كل من؛ الإيفواري سيكو فوفانا، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، البرازيلي أليكس تيليس، السنغالي ساديو ماني، والبرتغالي أوتافيو.

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