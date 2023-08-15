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التوقيع تم في العاصمة الفرنسية باريس

لقطات من توقيع نيمار مع الهلال حتى 2025

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٥ مساءً
لقطات من توقيع نيمار مع الهلال حتى 2025
المواطن - محمد سمعه

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أعلن نادي الهلال مساء اليوم عن تعاقده مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي حتى صيف 2025.

وأنهى مجلس إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل التعاقد مع النجم البرازيلي في العاصمة الفرنسية باريس حيث ستكون مدة التعاقد موسمين.

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نيمار هلالي

ونشر حساب الهلال الرسمي في منصة ” إكس” مقطع فيديو للتعاقد مع النجم البرازيلي حيث قال: ” أنا هنا في السعودية، أنا هلالي”.

نيمار وفهد بن نافل - الهلال

وودع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اللاعب البرازيلي، حيث قال الحساب الناطق باللغة العربية لـ باريس سان جيرمان عبر منصة ” إكس” : ” نيمار جونيور يغادر باريس سان جيرمان للتوقيع مع العلال السعودي، في 6 مواسم بالعاصمة، ترك اللاعب الدولي البرازيلي بصمته في تاريخ النادي، شكرًا لك أسطورة النادي على هذه السنوات”.

نيمار وفهد بن نافل - الهلال

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