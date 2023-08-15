لقطات من توقيع نيمار مع الهلال حتى 2025

أعلن نادي الهلال مساء اليوم عن تعاقده مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي حتى صيف 2025.

وأنهى مجلس إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل التعاقد مع النجم البرازيلي في العاصمة الفرنسية باريس حيث ستكون مدة التعاقد موسمين.

نيمار هلالي

ونشر حساب الهلال الرسمي في منصة ” إكس” مقطع فيديو للتعاقد مع النجم البرازيلي حيث قال: ” أنا هنا في السعودية، أنا هلالي”.

وودع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اللاعب البرازيلي، حيث قال الحساب الناطق باللغة العربية لـ باريس سان جيرمان عبر منصة ” إكس” : ” نيمار جونيور يغادر باريس سان جيرمان للتوقيع مع العلال السعودي، في 6 مواسم بالعاصمة، ترك اللاعب الدولي البرازيلي بصمته في تاريخ النادي، شكرًا لك أسطورة النادي على هذه السنوات”.