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تولى تدريب الأخضر حتى 2026

لقطات من مؤتمر روبيرتو مانشيني والمسحل بعدسة “المواطن”

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٦ مساءً
لقطات من مؤتمر روبيرتو مانشيني والمسحل بعدسة “المواطن”
المواطن - محمد سمعه - تصوير : خالد الحمودي

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وثقت صحيفة “المواطن” لقطات من المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم تحت إشراف الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل لتقديم المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني الجديد للمنتخب السعودي.

وسيتولى مانشيني تدريب الأخضر حتى عام 2027 خلفًا للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

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ويمتلك “روبيرتو مانشيني” صاحب الـ58 عامًا سجلًا تدريبيًّا حافلًا بالنجاحات، فمحطته الأخيرة كانت برفقة الآزوري منتخب إيطاليا الذي قاده للتتويج بلقب بطولة أمم أوربا 2020 لأول مرة منذ عام 1968، فضلًا عن تحقيقه للمركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية 2021 و2023.

فيما كانت البداية برفقة فريق فيورنتينا الإيطالي الذي قاده للتويج بكأس إيطاليا 2001- 2002، ليتوج باللقب نفسه برفقة فريق لاتسيو الإيطالي في موسم 2003- 2004، كما قاد فريق إنتر ميلان الإيطالي للتويج بالدوري الإيطالي 3 مرات متتالية 2006، 2007، 2008، كما توج معه بكأس إيطاليا مرتين وكأس السوبر الإيطالي مرتين. بعد تجربته الرائعة مع إنتر ميلان الإيطالي دخل السيد روبيرتو مانشيني تحديًا جديدًا حيث تولى تدريب مانشستر سيتي الانجليزي عام 2009 ليكون فريقًا مميزًا قاده للتتويج بالدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 44 عامًا، وذلك في موسم 2011- 2012، كما توج مع السيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي 2011 والدرع الخيرية 2012. وفي تجربة قصيرة قاد مانشيني نادي غلطة سراي التركي موسمًا واحدًا فقط قاده للتتويج بكأس تركيا.

ياسر المسحل - روبيرتو مانشيني - الاتحاد السعودي لكرة القدم

تعليق روبيرتو مانشيني

وسيتولى “روبيرتو مانشيني” قيادة الصقور الخضر ابتداءً من المعسكر الإعدادي القادم الذي سيقام في مدينة نيوكاسل الإنجليزية، خلال فترة أيام الفيفا الدولية لشهر سبتمبر المقبل، وذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي سيقام في دولة قطر في شهر يناير المقبل.

ياسر المسحل - روبيرتو مانشيني - الاتحاد السعودي لكرة القدم

ومن المقرر أن يخوض “الأخضر” خلال معسكره في الفترة من 3 سبتمبر وحتى 12 سبتمبر مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كوستاريكا في الثامن من سبتمبر، وستكون الودية الثانية أمام منتخب كوريا في الثاني عشر من سبتمبر، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على “ملعب سانت جيمس بارك” الملعب الخاص بنادي نيوكاسل يونايتد الانجليزي.

وفي حديثٍ خاص “روبيرتو مانشيني” بعد توقيعه للمنتخب الوطني قائلًا: “يشرفني التوقيع مع المنتخب السعودي كمدرب فني، فهذه فرصة عظيمة بالنسبة لي لتجربة كرة القدم في بلدٍ جديدة، خاصة مع تزايد شعبية كرة القدم في قارة آسيا، مما يؤكد بأن ثقافة كرة القدم الشغوفة في المملكة العربية السعودية والجودة الجوهرية للاعبين السعوديين هي مكونات حاسمة للنجاح، وأن وجود أفضل اللاعبين في الدوري السعودي للمحترفين يشير إلى إمكانات النمو في مشهد كرة القدم السعودية”.

ياسر المسحل - روبيرتو مانشيني - الاتحاد السعودي لكرة القدم

وأضاف السيد “روبرتو مانشيني”: “العالم كله يدرك الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها المنتخب السعودي خلال أدائه المتميز في كأس العالم 2023، والتي تركت بصماتها على الساحة العالمية”.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، عن سعادته بالتعاقد مع الإيطالي السيد “روبرتو مانشيني” وقال: “يسعدنا أن نرحب بالسيد روبرتو مانشيني لقيادة الصقور الخضر، صاحب الخبرة والسجل الحافل على مستوى الأندية وعلى المستوى الدولي، ويمثل ذلك خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا في كرة القدم الدولية”. وأضاف المسحل قائلًا: “السيد روبرتو مانشيني يؤمن بأهمية كرة القدم السعودية ورغبتنا في تطوير أفضل اللاعبين القادرين على المنافسة والارتقاء بهم إلى آفاق جديدة على الساحة العالمية بما في ذلك كأس آسيا 2023 في قطر والتأهل لكأس العالم 2026”.

ياسر المسحل - روبيرتو مانشيني - الاتحاد السعودي لكرة القدم

ياسر المسحل - روبيرتو مانشيني - الاتحاد السعودي لكرة القدم

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