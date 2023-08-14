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الحادث تسبب بوفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين

لقطات من موقع انهيار مبنى تحت الإنشاء في حبونا

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٣ مساءً
لقطات من موقع انهيار مبنى تحت الإنشاء في حبونا
المواطن - فريق التحرير

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عرضت قناة العربية، لقطات مصورة من انهيار مبنى تحت الإنشاء في حبونا تسبب بوفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين، فيما وجه أمير نجران بتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة.

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لقطات مأساوية

وبينت الصور آثار الانهيار على الأرض، فيما تقف سيارات الإسعاف لإنقاذ المصابين ونقل المتوفين من موقع الانهيار.

انهيار سقف

وتوفي شخصان وأصيب شخصان آخران حالة أحدهما خطرة جراء انهيار مبنى تحت الإنشاء تابع لبلدية محافظة حبونا في منطقة نجران.

وأفاد مراسل قناة الإخبارية علي زينان أن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عند منتصف ظهر اليوم بانهيار سقف المبنى، وتمت مباشرة البلاغ على الفور من قبل الدفاع المدني والهلال الأحمر وفرقة تدخل سريع من نجران، في ظل تواجد كبير من الجهات الأمنية.

ولفت إلى أن الإصابتين بينهما حالة خطرة، وتم نقلهما إلى مستشفى حبونا العام، مشيرًا إلى أن المبنى لم يتم تسليمه من قبل المقاول.

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