لقطات من موقع انهيار مبنى تحت الإنشاء في حبونا

حرارة الصيف تؤثر على بيض المحلات بصورة طريفة: فقس! 5 آداب عند زيارة المسجد الحرام الأخدود يفاجئ الشباب ويتقدم بهدف بالشوط الأول النصر يتفوق على الاتفاق بهدف ماني بالشوط الأول 100 قتيل ضحايا حرائق الغابات في هاواي ترامب يواجه 78 تهمة جنائية في 3 قضايا مختلفة توقعات بهطول أمطار غزيرة على 4 مناطق غدًا تشيلسي يهزم ليفربول ويتعاقد مع كايسيدو رسميًا كريستيانو رونالدو باللغة العربية: النصر بمن حضر سيول تغمر الطائف وتوقعات باستمرارها
عرضت قناة العربية، لقطات مصورة من انهيار مبنى تحت الإنشاء في حبونا تسبب بوفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين، فيما وجه أمير نجران بتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة.
وبينت الصور آثار الانهيار على الأرض، فيما تقف سيارات الإسعاف لإنقاذ المصابين ونقل المتوفين من موقع الانهيار.
وتوفي شخصان وأصيب شخصان آخران حالة أحدهما خطرة جراء انهيار مبنى تحت الإنشاء تابع لبلدية محافظة حبونا في منطقة نجران.
وأفاد مراسل قناة الإخبارية علي زينان أن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عند منتصف ظهر اليوم بانهيار سقف المبنى، وتمت مباشرة البلاغ على الفور من قبل الدفاع المدني والهلال الأحمر وفرقة تدخل سريع من نجران، في ظل تواجد كبير من الجهات الأمنية.
ولفت إلى أن الإصابتين بينهما حالة خطرة، وتم نقلهما إلى مستشفى حبونا العام، مشيرًا إلى أن المبنى لم يتم تسليمه من قبل المقاول.