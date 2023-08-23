لقطة إنسانية لجندي بالحرم المكي يحمي طفلة من الرياح

وثق مقطع فيديو متداول لقطة إنسانية عفوية لرجل أمن في الحرم المكي يحمل طفلة ليحميها من الرياح الشديدة التي شهدتها مكة المكرمة مساء أمس الثلاثاء.

لقطة إنسانية

وبين مقطع الفيديو الذي أعادت نشره قناة العربية على منصة إكس، أحد رجال الأمن بالحرم المكي يحمل طفلة ويحميها من الرياح الشديدة التي شهدتها مكة المكرمة.

عاصفة شديدة وأمطار

وشهدت مكة المكرمة، أمس الثلاثاء، عاصفة شديدة وأمطارًا رعدية استمرت لساعات، وتسببت في اقتلاع اللوحات الإعلانية وتطاير الأشياء في الهواء.

ووثقت عشرات المقاطع لحظات هبوب الرياح الشديدة الهابطة وتسببها في تطاير اللوحات الإعلانية وسقوطها، وسط هلع عدد كبير من الناس.