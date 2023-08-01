لقطة عبدالإله العمري في مباراة الاتحاد المنستيري تثير الجدل

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أثار المدافع عبدالإله العمري لاعب نادي النصر، الجدل وذلك بسبب طريقته في الاحتفال بهدفه الذي سجله في شباك نادي الاتحاد المنستيري التونسي أمس خلال مباراة الفريقين في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.
وظهر العمري وهو يحتفل احتفالًا صامتًا بالوقوف أمام مدرجات الجماهير، حيث لم يكن سعيدًا وذلك بسبب كم الانتقادات التي تعرض لها من جماهير النصر ومن الإعلام الرياضي لتراجع مستواه خاصة في مباراتي سيلتا فيجو الإسباني وبنفيكا البرتغالي الوديتين.
البعض من جماهير النصر، اعتقد أن العمري يتحدى الجماهير وكأنه يوجه رسالة بأنه غير مهتم بانتقاداتهم، والبعض الآخر قال إن العمري احتفل احتفالًا صامتًا كأنه يتحدى نفسه ليكون أفضل ويكتسب ثقة جماهير النصر من جديد.
وكانت فئات عريضة من جماهير النصر طالبت برحيل العمري، وذلك بسبب كثرة أخطائه الدفاعية.
وفي وقت سابق، انتقدت جماهير كرة القدم السعودية ما قاله المعلق السعودي عبدالله الحربي، وذلك أثناء تعليقه على مباراة النصر والشباب.
وكان الحربي قال عن عبدالإله العمري مدافع النصر بعد قيام الأخير بركل الكرة عن طريق ركلة مقصية مزدوجة: ” يعني كريستيانو رونالدو فشل فيها وتاليسكا فشل، بتنجح أنت؟”.
الجماهير عامة وجماهير النصر خاصة، انتقدت الحربي بسبب تعمده التقليل من قدرات عبدالإله العمري مطالبين بمحاسبته من قبل إدارة قناة SSC.
وطالبت الجماهير المعلق الحربي وجميع المعلقين السعوديين التركيز في وصف مباراة كرة القدم وعدم التطرق إلى أمور أخرى تُشعر المشجع بالملل.
عبدالإله العمري يسجل الهدف الثالث لـ النصر#المواطن_الرياضي #النصر_المنستيري #كاس_الملك_سلمان_للانديه️ #كأس_الملك_سلمان_للأندية_العربية pic.twitter.com/BKyPGfwr05
— المواطن الرياضي (@Almowaten_sport) July 31, 2023