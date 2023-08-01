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احتفل بالهدف بالصمت أمام مدرجات الجماهير

لقطة عبدالإله العمري في مباراة الاتحاد المنستيري تثير الجدل

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٨ مساءً
لقطة عبدالإله العمري في مباراة الاتحاد المنستيري تثير الجدل
المواطن - محمد سمعه

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أثار المدافع عبدالإله العمري لاعب نادي النصر، الجدل وذلك بسبب طريقته في الاحتفال بهدفه الذي سجله في شباك نادي الاتحاد المنستيري التونسي أمس خلال مباراة الفريقين في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وظهر العمري وهو يحتفل احتفالًا صامتًا بالوقوف أمام مدرجات الجماهير، حيث لم يكن سعيدًا وذلك بسبب كم الانتقادات التي تعرض لها من جماهير النصر ومن الإعلام الرياضي لتراجع مستواه خاصة في مباراتي سيلتا فيجو الإسباني وبنفيكا البرتغالي الوديتين.

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الهدف من حركة عبدالإله العمري

البعض من جماهير النصر، اعتقد أن العمري يتحدى الجماهير وكأنه يوجه رسالة بأنه غير مهتم بانتقاداتهم، والبعض الآخر قال إن العمري احتفل احتفالًا صامتًا كأنه يتحدى نفسه ليكون أفضل ويكتسب ثقة جماهير النصر من جديد.

وكانت فئات عريضة من جماهير النصر طالبت برحيل العمري، وذلك بسبب كثرة أخطائه الدفاعية.

عبدالإله العمري - النصر والاتحاد المنستيري - 1

انتقادات ضد عبدالله الحربي

وفي وقت سابق، انتقدت جماهير كرة القدم السعودية ما قاله المعلق السعودي عبدالله الحربي، وذلك أثناء تعليقه على مباراة النصر والشباب.

وكان الحربي قال عن عبدالإله العمري مدافع النصر بعد قيام الأخير بركل الكرة عن طريق ركلة مقصية مزدوجة: ” يعني كريستيانو رونالدو فشل فيها وتاليسكا فشل، بتنجح أنت؟”.

الجماهير عامة وجماهير النصر خاصة، انتقدت الحربي بسبب تعمده التقليل من قدرات عبدالإله العمري مطالبين بمحاسبته من قبل إدارة قناة SSC.

وطالبت الجماهير المعلق الحربي وجميع المعلقين السعوديين التركيز في وصف مباراة كرة القدم وعدم التطرق إلى أمور أخرى تُشعر المشجع بالملل.

عبدالإله العمري - النصر والاتحاد المنستيري - 1

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