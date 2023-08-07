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للمواطنين فقط.. مجموعة البحري تعلن عن توفر وظائف شاغرة

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٨ صباحاً
للمواطنين فقط.. مجموعة البحري تعلن عن توفر وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مجموعة البحري (Bahri) عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس، بمقر الشركة بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن (أفضلية) التقديم للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:-

1- أخصائي تدريب.
(Training Specialist)

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الهدف الوظيفي:
– تصميم وتنفيذ جميع برامج وعمليات التعلم والتطوير في البحري، بما في ذلك برامج التطوير، والقيادة ، وبرامج الخريجين الجدد والمستوى C ، وتطوير إطار الكفاءات ورسم الخرائط ، والنمو الوظيفي ، وتخطيط التعاقب الوظيفي، والتنسيق مع جميع الأطراف ذات الصلة في تحديد الكفاءات في مختلف أنشطة الموارد البشرية.

2- تنفيذي المبيعات.
(Sales Executive)

الهدف الوظيفي:
– مسؤول عن أداء المبيعات وتحقيق أهداف المبيعات السنوية للمنتج وقاعدة العملاء، بالإضافة لتنفيذ أنشطة المبيعات في الفرع ، مما يضمن تحقيق أهداف واستراتيجيات فريق المبيعات.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على بقية الشروط والمتطلبات والتقديم على وظائف شركة البحري:

1- أخصائي تدريب:
اضغط هنا )

2- تنفيذي المبيعات:
اضغط هنا )

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