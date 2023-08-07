للمواطنين فقط.. مجموعة البحري تعلن عن توفر وظائف شاغرة

أعلنت مجموعة البحري (Bahri) عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس، بمقر الشركة بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن (أفضلية) التقديم للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:-

1- أخصائي تدريب.

(Training Specialist)

الهدف الوظيفي:

– تصميم وتنفيذ جميع برامج وعمليات التعلم والتطوير في البحري، بما في ذلك برامج التطوير، والقيادة ، وبرامج الخريجين الجدد والمستوى C ، وتطوير إطار الكفاءات ورسم الخرائط ، والنمو الوظيفي ، وتخطيط التعاقب الوظيفي، والتنسيق مع جميع الأطراف ذات الصلة في تحديد الكفاءات في مختلف أنشطة الموارد البشرية.

2- تنفيذي المبيعات.

(Sales Executive)

الهدف الوظيفي:

– مسؤول عن أداء المبيعات وتحقيق أهداف المبيعات السنوية للمنتج وقاعدة العملاء، بالإضافة لتنفيذ أنشطة المبيعات في الفرع ، مما يضمن تحقيق أهداف واستراتيجيات فريق المبيعات.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على بقية الشروط والمتطلبات والتقديم على وظائف شركة البحري:

1- أخصائي تدريب:

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2- تنفيذي المبيعات:

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