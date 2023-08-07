للمواطنين فقط.. مجموعة البحري تعلن عن توفر وظائف شاغرة

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أعلنت مجموعة البحري (Bahri) عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس، بمقر الشركة بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن (أفضلية) التقديم للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
1- أخصائي تدريب.
(Training Specialist)
الهدف الوظيفي:
– تصميم وتنفيذ جميع برامج وعمليات التعلم والتطوير في البحري، بما في ذلك برامج التطوير، والقيادة ، وبرامج الخريجين الجدد والمستوى C ، وتطوير إطار الكفاءات ورسم الخرائط ، والنمو الوظيفي ، وتخطيط التعاقب الوظيفي، والتنسيق مع جميع الأطراف ذات الصلة في تحديد الكفاءات في مختلف أنشطة الموارد البشرية.
2- تنفيذي المبيعات.
(Sales Executive)
الهدف الوظيفي:
– مسؤول عن أداء المبيعات وتحقيق أهداف المبيعات السنوية للمنتج وقاعدة العملاء، بالإضافة لتنفيذ أنشطة المبيعات في الفرع ، مما يضمن تحقيق أهداف واستراتيجيات فريق المبيعات.
– للاطلاع على بقية الشروط والمتطلبات والتقديم على وظائف شركة البحري:
1- أخصائي تدريب:
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2- تنفيذي المبيعات:
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