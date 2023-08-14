لليوم الثاني.. استمرار جلسات مؤتمر تواصل وتكامل بمكة

يواصل المؤتمر الإسلامي الدولي “تواصل وتكامل” جلساته لليوم الثاني، والذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمشاركة 150 عالمًا ومفتيًا من 85 دولة حول العالم، لتعزيز الوحدة الإسلامية بين المسلمين ومحاربة الأفكار المتطرفة.

اختتام الجلسة الأولى

بالأمس، اختتمت أولى جلسات المؤتمر الدولي (التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم) وما في حكمها تواصل وتكامل الذي تستضيفه مكة المكرمة تحت شعار “تواصل وتكامل” .

من جانبه، أوضح رئيس الجمعية الخيرية المتحدة للمسلمين بجمهورية بوتسوانا عبدالرحمن شريف بمداخلة في الجلسة أهمية السنة النبوية وأنها الطريق الصحيح الذي يساعد المسلم في حياته كما أشاد بجهود المملكة في الدعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة وتم تأكيد ذلك للمؤتمر.

يذكر أن جلسات المؤتمر الدولي (التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها تواصل وتكامل، قد بدأت اليوم وتنتهي اليوم الاثنين بحضور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ .